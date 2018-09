"Garda by bike" Anwohner kritisieren Gardasee-Radweg

Es soll einer der spektakulärsten Radwege der Welt werden: ein neuer Rundweg über dem Gardasee, etwa 140 Kilometer lang, an einem Berghang befestigt. Doch rund zwei Monate nach der Eröffnung einer Teilstrecke der Route wird Kritik laut.

"Es ist ein faszinierendes und wunderschönes Projekt, verfolgt aber ausschließlich touristische Zwecke und hat nichts mit der Verbesserung der Mobilität in der Region zu tun", sagte Annalisa Mancini, die sich für G.A.R.D.A., einen Zusammenschluss von Umweltschutzgruppen, engagiert. "Wir fordern ein überlegtes Modell für einen nachhaltigen Tourismus, der auch den Menschen vor Ort nützt." Statt sichere Fahrradwege für alle zu bauen, seien in einen nur knapp zwei Kilometer langen Weg 7,6 Millionen Euro gesteckt worden, kritisierte Mancini.

Mitte Juli war die "Ciclopedonale" eröffnet worden, eine Eisenkonstruktion, die wegen der schmalen Küste am Berghang etwa 50 Meter über dem Wasser befestigt wurde. Der Weg ist Teil des Projektes "Garda by Bike", das am Ende eine 140 Kilometer lange Rad- und Fußgängerstrecke entlang des beliebten Badesees vorsieht. Bislang verbindet die Strecke nur Limone und Riva del Garda. Vor wenigen Wochen wurde kurzzeitig ein kurzer Streckenabschnitt wegen herabgefallener Steine gesperrt.

Die Dachorganisation G.A.R.D.A. meldet nicht das erste Mal Bedenken mit Blick auf den Touristen-Boom am Gardasee an. Die Koordinatoren stellen aber klar, dass sich ihre Kritik nicht gegen die Touristen selbst richtet. Sie fordern von den Verantwortlichen auf lokaler Ebene, den Tourismus so zu gestalten, dass er nicht zu Lasten der Bürger geht. Außerdem müsse mehr Aufmerksamkeit auf das ohnehin "sehr fragile" Gleichgewicht des Ökosystems des Sees gerichtet werden.