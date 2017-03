Reise-Sicherheit in der Türkei "In den Baderegionen ist die Lage ruhig"

Geht es um die Sicherheit von Urlaubern, verweisen die Reiseveranstalter stets auf das Auswärtige Amt (AA). Dieses hat nun seinen Reisehinweis mit Blick auf das Referendum am 16. April geändert und weist darauf hin, dass es zu Protesten kommen kann, die sich auch gegen Deutschland richten können. Davon könnten auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein. Sie sollten sich von Demonstrationen und Menschenansammlungen fernhalten. Die Veranstalter reagieren zurückhaltend auf die neue Einschätzung.

Wie bewerten die Veranstalter den neuen Reisehinweis?

DER Touristik mit den Pauschalreisemarken ITS und Jahn Reisen erklärt, das Auswärtige Amt habe keine qualitative Neubewertung der generellen Sicherheitslage vorgenommen. "Es gibt das Signal, sich von politischen Veranstaltungen fernzuhalten, und dieses raten wir auch unseren Gästen", so René Herzog, Geschäftsführer für Zentraleuropa.

So sieht man die Lage auch bei FTI: Das AA habe die Einschätzung der grundsätzlichen Sicherheitslage nicht geändert. Auswirkungen auf Türkei-Reisende in den Strand- und Baderegionen gebe es nicht.

Deutschlands größter Veranstalter TUI bewertet die Situation ähnlich: "In den touristischen Baderegionen der Türkei ist die Lage ruhig", heißt es auf Anfrage. "Bis auf den Hinweis, dass man politische Versammlungen meiden sollte, liegen uns keinerlei Informationen vor, die Türkei-Urlauber in irgendeiner Weise einschränken."

Thomas Cook teilt mit, man bewerte keine Aussagen des AA. Zu Thomas Cook gehören auch Neckermann und der Türkei-Spezialist Öger Tours.

Empfehlen die Veranstalter weiterhin einen Türkei-Urlaub?

Zumindest bieten sie weiterhin Türkei-Reisen an. Alle Länder im Programm könnten auch bereist werden, heißt es bei der TUI. "Die Entscheidung, ob die Türkei als Reiseziel infrage kommt, trifft jedoch jeder Urlauber selbst", so Unternehmenssprecherin Anja Braun.

So sieht es auch DER Touristik. Der Veranstalter verweist darauf, dass es keine Reisewarnung für die Türkei gebe. In diesem Fall müssten die Veranstalter ihre Gäste aus dem Land zurückholen.

FTI betont das "hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis" und die hohe Qualität in der Türkei. "Deutsche Gäste werden von den Hoteliers und der einheimischen Bevölkerung nach wie vor herzlich empfangen", heißt es.

Wie informieren die Veranstalter ihre Kunden?

TUI fordert seine Gäste aktiv auf, sich vor Antritt einer Reise über die Reise- und Sicherheitshinweise des AA zu informieren. Das gelte auch für die Türkei.

FTI kommuniziert die Reisehinweise nicht aktiv, weil man davon ausgehe, dass sich die Kunden vor der Reisebuchung selbstständig informieren. Es gebe aber Aushänge in den Hotels.

DER Touristik informiert Urlauber nach eigenen Angaben durch direkte Ansprache oder Aushänge in den Hotels. "Wir weisen generell bei Buchung auf den Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amtes hin", heißt es.

Thomas Cook verweist auf den Verkaufswebseiten auf die Hinweise des AA. Der Kunde müsse mit einem Buchungsklick bestätigen, dass er informiert wurde. Gäste vor Ort würden über die aktuellen Änderungen des Sicherheitshinweises informiert.

Gibt es Einreiseverbote für Urlauber?

Das Auswärtige Amt schreibt, dass seit Anfang Februar in einzelnen Fällen deutschen Staatsangehörigen an den beiden Istanbuler Flughäfen die Einreise in die Türkei ohne Angabe genauer Gründe verweigert wurde. Die betroffenen Personen mussten zurückreisen. Von solchen Fällen wissen die Veranstalter allerdings nichts. TUI ist bislang nichts von Schwierigkeiten bei der Einreise bekannt. Auch FTI liegen keine entsprechenden Informationen vor.

Das Auswärtige Amt hatte seinen Reisehinweis für die Türkei am Montag mit Blick auf das Referendum am 16. April aktualisiert. Es heißt nun: "Im Zuge des Wahlkampfes muss mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich auch gegen Deutschland richten können. Hiervon können im Einzelfall auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein." Reisenden werde daher empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten.

Die Touristenzahlen in der Türkei waren bereits im vergangenen Jahr eingebrochen - vor allem wegen der Angst vor Terroranschlägen. Kamen vor zwei Jahren 5,6 Millionen Deutsche in die Türkei, waren es 2016 nur vier Millionen. Die Tourismus-Einnahmen fielen um fast 30 Prozent. Die Buchungen für 2017 liegen erneut im Minus.