Insolvenzantrag Was Germania-Kunden jetzt wissen müssen

Die Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt hat und mit sofortiger Wirkung den Flugbetrieb eingestellt. Die Airline mit Sitz in Berlin beförderte bislang nach eigenen Angaben jährlich vier Millionen Passagiere und flog mehr als 60 Ziele an - innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten.

Was bedeutet die Pleite für die Kunden? Und wie kommen sie nun an ihre Reiseziele? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Haben Germania-Kunden ein Recht auf Ersatzbeförderung?

Das kommt darauf an, ob man Flug und Hotel über einen Veranstalter oder nur einen Flug direkt bei Germania gebucht hat. Während Pauschalreisende von ihrem Anbieter den Transport zum Reiseziel verlangen können, haben Individualreisende hier wohl das Nachsehen. Nach Angaben von Germania besteht für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei der Fluggesellschaft kauften, aufgrund der Gesetzeslage "bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung".

Müssen Pauschalreisende mit Änderungen im Reiseplan rechnen?

"Die deutschen Reiseveranstalter kümmern sich darum, für ihre Gäste alternative Reisemöglichkeiten zu organisieren", sagt Ralf Hieke laut einer Mitteilung vom Deutschen Reiseverband (DRV). Die Veranstalter täten alles, damit Reisende ihren Urlaub antreten können. "Sollte eine Rückreise nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt stattfinden können, bringen die Reiseveranstalter betroffene Gäste bei Bedarf in Hotels unter." In Einzelfällen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Abflughafen ändert. Die Reiseveranstalter setzten jedoch alles daran, die Umbuchungen so verträglich wie möglich für die Urlauber zu gestalten.

Zu den Anbietern, die Gäste nach und nach umbuchen, gehörten nach eigenen Angaben die TUI, die Marken der DER Touristik (darunter ITS und Jahn Reisen), die von Thomas Cook (darunter Neckermann und Bucher Reisen) sowie Schauinsland Reisen, Alltours und FTI. Eventuell anfallende Kosten - zum Beispiel für eine Zusatzübernachtung an einem Urlaubsort - würden übernommen, teilten mehrere Veranstalter mit. Umgebucht würden betroffene Gäste zum Beispiel auf Flugverbindungen mit der Condor, Eurowings und TUIfly, hieß es bei DER Touristik.

Einige Gäste von Thomas-Cook-Marken, die Reisen nach Paphos auf Zypern oder nach Scharm al-Scheich in Ägypten gebucht haben, werden allerdings zumindest in den kommenden Wochen gar nicht an ihr gewünschtes Ziel kommen: Thomas Cook werde alle Reisen zu diesen zwei Zielen bis einschließlich 28. Februar "mangels alternativer Flugverbindungen" kündigen, teilte das Unternehmen mit. Thomas Cook bietet neben dem Storno auch kostenfreies Umbuchen an.

Was können Selbstbucher tun, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben?

Da Germania entstandene Forderungsansprüche von Selbstbuchern nicht mehr bedienen kann, können diese erst mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Insolvenzverwalter angemeldet werden. Darauf weist das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hin. Viel Hoffnung sollten sich Kunden allerdings nicht machen. "Passagiere insolventer Airlines gehen in den meisten Fällen leer aus." Verbraucher sollten sich grundsätzlich im Klaren sein, dass es schwer wird, Geld von der Fluggesellschaft zurückzubekommen. "Eine Rückzahlung ist relativ unwahrscheinlich", sagt auch Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. "Das wissen wir aus vergangenen Pleiten wie bei Air Berlin." Derzeit ist noch nicht bekannt, wie das Insolvenzverfahren durchgeführt wird.

durchgeführt wird. Einen Tipp haben die Verbraucherschützer dennoch parat: Wer per Kreditkarte bezahlt hat, sollte seine " Kreditkartenbedingungen auf einen möglichen Insolvenzschutz prüfen".

auf einen möglichen prüfen". Wurde der Flug über einen Vermittler gebucht - etwa ein Reisebüro oder ein Online-Portal, bestehen die Ansprüche laut dem EVZ nur gegenüber der Airline. "Der Vermittler ist in diesem Fall zwar der Ansprechpartner für den Verbraucher, er haftet allerdings nicht selbst." Betroffene sollten trotzdem den Vermittler kontaktieren. Dieser könne "die Zahlung möglicherweise erstatten, falls er sie noch nicht an die Airline weitergeleitet hat."

Und wie kommen Selbstbucher nun an ihr Reiseziel?

Sie müssen einen neuen Flug buchen - und ein zweites Mal zahlen. Fluggesellschaften wie die Lufthansa, TUIfly, Condor und EasyJet bieten betroffenen Germania-Kunden besondere Tarife an. Lesen Sie hier mehr über die aktuellen Sonderkonditionen der Fluggesellschaften.

Wer als Direktbucher kurz vor einer mit Germania geplanten Reise steht und nun überlegt, diese abzusagen, sollte dabei bedenken: Weitere am Ziel gebuchte Leistungen wie beispielsweise Hotelübernachtungen und ein Mietwagen stehen ja zur Verfügung und müssten in jedem Fall bezahlt werden.

Warum gibt es für Selbstbucher keinen Schutz vor Insolvenz?

Die EU-Pauschalreiserichtline sorgt dafür, dass Reisende im Falle einer Insolvenz einen Ersatztransport erhalten. Verbraucherschützer fordern schon seit Jahren so eine Absicherung auch für Direktbucher. Doch eine Insolvenzversicherung für Fluggesellschaften, die bei einer Pleite Kunden helfe, sei noch immer nicht beschlossen, sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Er appelliert an die Politik, endlich zu handeln. "Trotz der Erfahrungen mit der Insolvenz von Air Berlin haben Bundesregierung und EU nichts unternommen. Das rächt sich nun." Den Germania-Kunden drohe "immenser Schaden".

Auch der ADAC forderte eine Festschreibung des Insolvenzschutzes für Fluggäste, wie sie für Pauschalreisen bereits existiere. Alternativ bestehe die Möglichkeit, Fluggesellschaften dazu zu verpflichten, beim Ticketverkauf eine Versicherung für den Ticketpreis und die Rückbeförderung mit anzubieten. "Dadurch wird beim Verbraucher ein Risikobewusstsein geweckt und zugleich eine Lösung auf freiwilliger Basis geschaffen", so der Verkehrsclub.

Welche Flughäfen sind betroffen?

Auf deutsche Flughäfen wirkt sich die Pleite unterschiedlich aus. Vor allem kleinere Airports sind zum Teil massiv betroffen, zum Beispiel der Flughafen Rostock-Laage. "Von den knapp 296.000 Passagieren im vergangenen Jahr flogen 46 Prozent mit Germania", sagte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. Auch an den Flughäfen Erfurt und Friedrichshafen gibt es viele Annullierungen.

Die finanziellen Schwierigkeiten bei Germania waren Anfang Januar bekannt geworden. Der Flugbetrieb ging jedoch zunächst planmäßig weiter. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen von erfolgreichen Finanzierungsverhandlungen gesprochen. Ende Januar wurde aber bekannt, dass es bei der Auszahlung der Januar-Gehälter an die Mitarbeiter Verzögerungen gibt. Die Airline begründet den finanziellen Engpass mit massiven Steigerungen der Kerosinpreise und mit einer "außergewöhnlich hohen Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte".

Video: Germania beantragt Insolvenz

Video DPA

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Sie wurde 1986 gegründet, seit 2009 ist Berlin der Firmensitz. Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

