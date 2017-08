Gesperrte Rheintalbahnstrecke Deckel drauf

Nein, vor Kameras will er lieber nichts sagen, noch nicht einmal, für welche Firma er tätig ist. Er spreche für die Arge Tunnel Rastatt, die Arbeitsgemeinschaft, die im Auftrag der Bahn derzeit einen vier Kilometer langen Tunnel unter der Stadt Rastatt baut - und der dort ein folgenschweres Missgeschick passiert ist.

Der Mann, der glaubt incognito bleiben zu können, heißt Klaus Pöllath und ist Vorstand des Baukonzerns Züblin. In der vorausgehenden Pressekonferenz hat er noch lange Ausführungen gemacht. Doch erklären, was genau am 12. August und in den Tagen darauf bei der Untertunnelung der bestehenden Bahnstrecke passiert ist, konnte er nicht. "Wir wissen es nicht," war von Pöllath mehrfach zu hören.

Was man erfahren konnte, immerhin: Die Wiederherstellung der durch ein Absacken des Gleisbetts schwer beschädigten Schienen wird wesentlich länger dauern als zunächst erwartet. Am 7. Oktober, "null Uhr", will die Bahn den Betrieb auf der Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wieder aufnehmen.

Das bedeuten ziemlich genau acht Wochen Zwangspause auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Deutschlands und einer der bedeutendsten europäischen Bahnstrecken, vor allem für den Güterverkehr. Rund 170 Personenzüge, vom ICE bis zur S-Bahn rollen auf dem unterbrochenen Streckenabschnitt normalerweise am Tag, und bis zu 200 Güterzüge.

Klar ist nun auch, dass als Folge auch der Personenverkehr auf der Neckar-Alb-Bahn zwischen Tübingen und Horb noch bis 5. September stark eingeschränkt sein wird: Von 9 Uhr bis 16 Uhr sind dort alle Personenzugverbindungen gestrichen, um die eingleisige Strecke als Ausweichroute für Güterzüge nutzen zu können.

Stattdessen gibt es dort in dieser Zeit nur einen Schienenersatzverkehr mit Bussen, so wie schon an der unterbrochenen Strecke zwischen Baden-Baden und Rastatt. Das liegt daran, dass eine andere Ausweichroute für den Güterverkehr, der Abschnitt der sogenannten Gäubahn zwischen Stuttgart und Horb, erst am 5. September wieder zur Verfügung steht - auch dort wird gerade gebaut, ursprünglich sollten die Bauarbeiten dort sogar erst eine Woche später abgeschlossen sein.

Wie das passieren konnte? "Ich weiß es nicht"

Die Bahn und die Arge haben nun immerhin genauere Angaben zu dem Unglück gemacht: Dass es am 12. August um 11 Uhr zunächst einen Wassereinbruch im Rastatter Tunnel gegeben hatte - und zwar in dem Teil, in dem sich noch die Schildvortriebmaschine befand.

Die Betonsegmente zur Stabilisierung des Tunnels, die sogenannten Tübbinge, waren dort zwar schon eingebaut und hätten eigentlich den Tunnel abdichten sollen, ebenso wie ein Eisring von circa zwei Metern Dicke, den die Arge im Bauabschnitt unter den Gleisen im Kies- und Sandboden um die Tunnelbohrung herum erzeugte. Dennoch trat kurz hinter dem Bohrschild zunächst Wasser ein, zwei Tage später sackte sogar eines der Tübbing-Segmente um etwa einen halben Meter ab.

Dieses Segment, teilte Bahn-Vorstand Dirk Rompf mit, sei sogar bereits eine Woche vor dem Schadenseintritt gesetzt worden. Dass an dieser Stelle Wasser eintritt, "hätte eigentlich nicht passieren dürfen".

Deutsche Bahn Bauarbeiten an der Tunnelunfallstelle in Rastatt

Die östliche Tunnelröhre, in der es zu dem Unglück kam, war "zu 99 Prozent fertig" (Rompf). Nun wird der Tunnel auf etwa 160 Metern Länge bis oben mit Beton gefüllt, an die 10.000 Kubikmeter Beton werden dafür nötig sein. Die 16 Millionen Euro teure Schildbohrmaschine wird dabei mit einbetoniert und "aufgegeben", sagt Pöllath.

Dann werden darüber die schwer in Mitleidenschaft gezogenen Schienen entfernt, nebst Leitungen und Gleisbett. Anschließend wird auf etwa 120 Metern Länge und 15 Metern Breite ein Deckel betoniert, der die Schadenstelle überbrücken soll. Anschließend wird darauf die Bahnstrecke neu aufgebaut.

Und irgendwann soll auch der Tunnel zu Ende gebaut werden - durch den Betonkern und die Überreste der einbetonierten Schildvortriebmaschine hindurch. Auf diese radikale Prozedur haben sich Bahn und Arge in den vergangenen Tagen geeinigt - auch wenn es damit um so schwerer fallen dürfte, die Ursachen des Unglücks aufzuklären.

Pöllath von Züblin dürfte das eher Recht sein. Mehrfach wies er auf die Erfahrungen seiner Firma beim Bau solcher Tunnel hin, etwa in Amsterdam. Was er nicht erwähnte: Auch dort ist bereits mal ein Tunnel eingebrochen, mehrere Häuser sackten ab.

Noch folgenschwerer war ein Wassereinbruch beim Bau der Kölner U-Bahn, auch dort in ähnlich schwierigem Boden wie in Amsterdam und Köln. Damals stürzte das Stadtarchiv ein, zwei Menschen kamen ums Leben. Auch damals an der Bauausführung beteiligt: Züblin. Diese einschlägige Erfahrung erwähnte Züblin-Vorstand Pöllath nun aber nicht.