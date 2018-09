Grönland-Expedition von Stefan Glowacz Schinderei am Gletscherrand

Zur Person Klaus Fengler/ Team Stefan Glowacz Stefan Glowacz , 53, ist Profi-Bergsteiger und Extremkletterer aus Bayern. 1993 war er Vizeweltmeister der Kletterweltmeisterschaft, danach begann er mit Expeditionen zu Felsen weltweit. Im Sommer 2018 ist auf der Expedition "Coast to Coast" nach und in Grönland unterwegs. Für SPIEGEL ONLINE berichtet er bis Oktober in unregelmäßigen Abständen.

Anfang August. Noch immer sind wir auf der Segelyacht "Santa Maria". (Den ersten Teil des Blogs lesen Sie hier.) In der letzten Woche haben wir uns die Westküste Grönlands hoch gearbeitet. Statt Stürme wie auf der Passage von Schottland über Island zum Prinz Christian Sund machen uns Eisberge, Nebel und Nordwind zu schaffen. Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Knoten lassen uns förmlich auf der Stelle treten.

Eigentlich wollen wir heute das Ende des Atta Sunds in der Diskobucht erreichen - dort soll unsere Expedition per Skier und Kite quer über Grönlands Inlandeis beginnen. Seit Stunden aber motort das Schiff durch dichte Eisfelder. Um 17 Uhr entscheidet Kapitän Wolf Kloss in einer sicheren Bucht die Nacht zu verbringen.

Ich bin nervös, Thomas Ulrich und Philipp Hans ebenfalls, die mit mir auf dem Eis unterwegs sein werden. Was passiert, wenn wir den Startpunkt für den Aufstieg zum Inlandeis nicht erreichen? Es gibt zwar alternative Aufstiegsmöglichkeiten, aber jede davon wäre wesentlich länger. Aufgrund des schlechten Segelwetters haben wir haben bereits zehn Tage Verspätung, und vor uns liegen ziemlich genau 900 Kilometer, Luftlinie wohlgemerkt. Mit den vielen Portagen und notgedrungenen Umwegen werden wir auf über 1000 Kilometer kommen. Jeder weitere Tag würde die Ankunft an der Ostküste verzögern, die Herbststürme drohen.

Nüsse, Suppen und Müsli - 5000 Kalorien am Tag

Am nächste Morgen starten wir um 4 Uhr. In Schrittgeschwindigkeit bahnt sich das Segelschiff einen Weg durch die Eisschollen. Der Eqi-Gletscher am Ende des Sundes ist riesig und kalbt ständig. Während die "Santa Maria" mit dem Eis treibt, gelingt uns der Landgang: Wolf setzt uns mit der Ausrüstung in mehreren Dingi-Fuhren ab und segelt zunächst in eine zehn Kilometer entfernte Bucht, die etwas mehr Sicherheit vor den Eismassen bietet.

Wir errichten unser "Basislager" etwas oberhalb des Strandes und sortieren die Ausrüstung und vor allem die Verpflegung. Insgesamt nehmen wir 40 Tagesrationen pro Mann mit. Die ersten 20 Tagesrationen verpacken wir in Nylonsäckchen: Studentenfutter, Energieriegel, Trockenfleisch, Suppen, Müsli - insgesamt 5000 Kalorien pro Tag. Dieses Säckchen bekommt schnell den Spitznamen "die Bombe". Die restlichen 20 Tagesrationen kommen in große Säcke.

Thomas, der schon zahlreiche Expeditionen zum Nordpol hinter sich hat, übernimmt bei der Überquerung die Führung. Manchmal denke ich: "Naja, so kleinlich müsste man jetzt auch nicht planen." Aber genau auf die Details kommt es später an. "Seriös" ist sein meist verwendetes Wort. "Seriös kochen", damit das Zelt nicht abbrennt, "seriös Pausen" einhalten, um die täglichen neun Stunden Marsch durchzuhalten, "seriös kiten", damit ja nichts in dieser menschenfeindlichen Umgebung passiert.

Jeder Unfall hätte fatale Folgen. Jedes Ausrüstungsteil hat er perfektioniert: Das Kochbenzin ist genau berechnet und in Aluflaschen abgefüllt, der Kocher steht auf einer Karbonplatte. Sogar die Schneeschaufel ist eine Spezialanfertigung aus Karbon. Unsere Schuhe und Innenschuhe sind exakt für diese Temperaturen, den Einsatzbereich und aufeinander abgestimmt. Das Tunnelzelt rüsten wir mit einem Doppelgestänge aus. Am Ende des Tages steht jeder vor einem Berg aus Säckchen und Packsäcken, Skiern, Flaschen, Schuhe und Schlitten. Pro Mann etwa 130 Kilogramm.

Horror Portage

Am Ende des Atta Sunds befindet sich eine Touristen-Lodge, und hinter ihr beginnt ein Weg hinauf zum Eis. Zu Forschungszwecke wurde der Weg nach dem Zweiten Weltkrieg so gut ausgebaut, dass sogar Kettenfahrzeuge hinauffahren konnten. Heute dient er nur noch als Wanderweg und uns als willkommener Zubringer aufs Inlandeis.

Trotzdem sind die Portagen der nächsten drei Tage die Hölle. Drei Stunden dauert der Aufstieg bis zum letzten grünen Tal vor der Moräne. Dort errichten wir ein Depot, stolpern wieder zwei Stunden zurück ins Lager und quälen uns am nächsten Tag mit über 30 Kilogramm auf dem Buckel wieder hinauf. Zum Glück hilft uns Dani Kloss, Segelcrew-Mitglied und Wolfs Sohn.

Dann ist es Zeit zum Abschiednehmen. Wolf, Dani und Maat Jan Kiehne möchten keine Zeit verlieren, immerhin müssen sie mit der "Santa Maria" fast ganz Grönland umrunden, um uns im Scoresbysund an der Ostküste in ungefähr einen Monat abzuholen. Das bedeutet circa 1800 Seemeilen für die Crew. Wolf hat uns noch einen großen Laib Brot gebacken und eine große Packung Käse eingepackt. Sobald die "Santa Maria" in See sticht, beginnen zwei Abenteuer unterschiedlicher Art - und ein Rennen, wer früher die andere Seite erreicht.

Unser erstes Lager errichten wir in dem idyllischen Tal bei unserem Depot. In den nächsten Tagen schleppen wir unser Equipment durch die Moräne weiter zum Beginn des Eises. Von hier geht das Geröll ohne wildzerklüftete Spaltenregion direkt ins blanke Eis über. Nach knapp einer Woche Schinderei geht es endlich mit den Schlitten in einem Zuge und ohne Portagen weiter. Ab jetzt wird alles einfacher. So hoffen wir zumindest.

Seilbahn für den Schlitten

Doch dann merken wir: Der Untergrund hat sich zwar geändert, aber nicht die Quälerei. Mit Steigeisen unter den Schuhen laufen wir auf blankem Eis, im Kreuz ziehen 130 Kilogramm verteilt auf zwei Schlitten in die falsche Richtung. Alle paar Minuten müssen wir einen Schmelzwasserbach überqueren. Erst versuchen wir es mit Schwung. Springen über den Bach und rennen los in der Hoffnung, dass die Schlitten darüber springen. Tun sie aber nicht. Sie tauchen meistens ins Wasser ein, laufen voll und müssen auf der anderen Bachseite wieder geleert werden.

Stundenlang folgen wir einen Bachlauf in die falsche Richtung, bis wir ihn überqueren können. Sogar eine Seilbahn müssen wir einmal bauen, damit wir die Schlitten über den Bach transportieren können. Wir starten auf dem Inlandeis auf 600 Höhenmeter. Unser höchster Punkt auf dem Inlandeisplateaus liegt jedoch auf 3200 Höhenmeter. Also wird es mindestens für den nächsten halben Monat permanent bergauf gehen.

Mir schießen Horrorszenarien durch den Kopf. Falls wir alles laufen müssen und keinen Wind zum Kiten haben, müssten wir vom ersten Tag an mindestens 30 Kilometer schaffen, damit wir in einem Monat das Ufer des Scoresbysunds erreichen. Heute sind es gerade einmal 7,5 Kilometer.

Stefan Glowacz wird bis Mitte Oktober über seine Expedition "Coast to Coast" berichten. Am Freitag lesen Sie auf SPIEGEL ONLINE, wie die wochenlange eisige Kälte dem Team zu schaffen macht und wie die Kites zum Einsatz kommen. Den ersten Blog verpasst? Lesen Sie ihn hier.