Bundesstaat Gujarat Indien errichtet höchste Statue der Welt

Am Ufer der Sardar-Sarovar-Talsperre ragt ein Ghandi-Vertrauter aus Beton in den Himmel. Einigermaßen unaufgeregt ist die Haltung von Vallabhbhai Patel, so der Name des verewigten Politikers, der als Mitarbeiter Mahatma Gandhis die Unabhängigkeit Indiens mitgestaltet hat und vor allem von den Hindus verehrt wird. Die "Statue der Einheit" wird am 31. Oktober enthüllt - und ist dann mit ihren 182 Metern die höchste der Welt. Und doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue der US-Amerikaner.

Jedoch wird die Patel-Statue, die aus Eisen, Wasser und in ganz Indien gesammelte Erde geschaffen wurde, ihren Rekordstatus nur wenige Jahre behalten. Bei Mumbai wird zurzeit an einem Reiterdenkmal gewerkelt, das 212 Meter bis zur Spitze des erhobenen Schwertes messen soll. Erst in diesem Jahr wurden seine Ausmaße vergrößert, als bekannt wurde, das der jetzige Weltrekordhalter, der Spring Temple Buddha in China, 128 Meter erreichte.

Indien lässt sich die beiden Ausnahme-Statuen etwas kosten: Für die Einheitsstatue an der Talsperre im westindischen Bundesstaat Gujarat werden 29,8 Milliarden Rupien (355 Millionen Euro) und für das Denkmal für den Hindu-Führer Shivaji Maharaj etwa 36 Milliarden Rupien (430 Millionen Euro) aufgewendet, wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet. Der gigantische Reiter samt Pferd soll bis 2021 fertig sein und wird auf einem Inselchen thronen, das zwei Kilometer von der Küste bei Mumbai entfernt liegt.

Dort auf der Insel regt sich laut der Zeitung Protest bei den Fischern. Die Bauarbeiten auf den dafür nötigen 6,8 Hektar Land würden die Umwelt zerstören. Auch wurden die enormen Kosten in Frage gestellt, wenn zugleich Mumbais Einwohner mit großer Armut und schlecht finanzierten Krankenhäusern und Schulen zu kämpfen haben. "Dies ist das Geld der Steuerzahler", erklärt eine Online-Petition des Journalisten Krishma Upadhyay, "und ich bin sicher, dass wir alle es besser fänden, wenn das Geld für Erziehung, Infrastruktur und Lebensmittel ausgegeben würde."