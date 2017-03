Neue Handgepäck-Regel Türkei verlangt Ausnahme von Laptop-Verbot

Die türkische Regierung hat Kritik am Laptop-Verbot für Direktflüge von Istanbul in die USA und Großbritannien geübt - und die beiden Staaten nun aufgefordert, die Türkei davon auszunehmen. Das Außenministerium sei bereits in Gesprächen mit der amerikanischen und britischen Regierung, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Pressekonferenz in Ankara, bei der sich Hüseyin Müftüoglu, Sprecher des türkischen Außenministeriums, entsprechend äußerte.

Die USA sowie Großbritannien hatten am Dienstag aus Sorge vor Anschlägen die Mitnahme von Laptops und anderen größeren elektronischen Geräten an Bord von Flügen aus der Türkei und mehreren Ländern des Nahen Ostens untersagt. Ein US-Regierungsvertreter begründete das Verbot mit Erkenntnissen der Geheimdienste. Diese deuteten darauf hin, dass Extremisten versuchen könnten, Sprengsätze in Elektronikgeräten an Bord zu schmuggeln.

"Es wäre besser, zusammen gegen diejenigen, die eine Bedrohung darstellen, Maßnahmen zu ergreifen als normale Passagiere zu bestrafen", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der amtlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu bereits am Mittwoch bei einem Besuch in Washington.

Wenn es Sicherheitsbedenken gebe, sollten Vertreter der türkischen und der US-Behörden sich zusammensetzen, appellierte der Außenminister. "Diese Aufgabe kann nicht mit Verboten erledigt werden." Cavusoglu fügte hinzu, diese "vorübergehenden" Maßnahmen sollten durch "permanente und effizientere" Regelungen ersetzt werden. Konkrete Vorschläge machte er allerdings nicht.

Welche anderen Länder sind von der neuen Regelung betroffen?

Die neue Regel gilt für Verbindungen von zehn Flughäfen, die mehrheitlich im Nahen Osten und in Nordafrika liegen: Abu Dhabi, Amman, Casablanca, Dubai, Doha, Istanbul, Jeddah, Kairo, Kuwait und Riad. Wer von hier aus nonstop in die Vereinigten Staaten fliegt, darf größere elektronische Geräte nicht mit in die Kabine nehmen, sondern muss sie mit dem Gepäck aufgeben. Insgesamt handelt es sich um rund 50 Flüge am Tag. Reiseziel Großbritannien: Betroffen sind Direktflüge aus Ägypten, der Türkei, Jordanien, Saudi Arabien sowie aus Tunesien und dem Libanon - die letzten beiden Länder stehen bei den Amerikanern nicht auf der Liste.

Um welche Geräte geht es?

Bei den USA-Flügen geht es um Elektronikgeräte, die größer sind als Handys - eine recht schwammige Definition, mit der vor allem Laptops und Tablets gemeint sind, aber auch Kameras und Spielekonsolen. Letztlich liegt es laut einem Sprecher des US-Heimatschutzministeriums im Ermessen der jeweiligen Airline, was erlaubt ist und was nicht. Großbritannien hat dagegen konkrete Maße angegeben, die ein Gerät im Handgepäck nicht überschreiten darf: 16 mal 9,3 Zentimeter.

