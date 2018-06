Kurz vor Eröffnung Hard Rock Hotel muss Schreibfehler auf Riesengitarre korrigieren

Hard Rock Cafés und Hotels gibt es auf der ganzen Welt. Sie sind bekannt für ihr musikalisches Ambiente, die Instrumente berühmter Musiker, den Rock'n'Roll. Das unverkennbare Symbol der amerikanischen Kette: Eine riesige Gitarre.

In Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey soll am 28. Juni ein neues Hard Rock Hotel und Kasino eröffnen. Dafür wurde nun eine neun Meter große Nachbildung einer Gibson Les Paul angefertigt, die am Donnerstag prominent an einer großen Straße unweit des neuen Hotels aufgehängt wurde.

Doch dabei fiel den Arbeitern ein nicht unwichtiger Fehler auf: Die Gitarren besitzen einen Schalter, an dem man zwischen "Rhythm" (Rhythmik) und "Treble" (Höhen) hin und her schalten kann. Auf der Riesengitarre enthielt jedoch das übergroße Wort "Rhythm" ein "e" zu viel: "Rhythem".

AP

Bis zum Zeitpunkt, als die Gitarre mit einem Kran in die Luft gehoben wurde, schien das niemandem aufgefallen zu sein. Ein Sprecher von Hard Rock bestätigte, dass der Fehler noch am gleichen Tag korrigiert wurde. Man habe den überflüssigen Buchstaben einfach entfernt, hieß es. Eine zweite Riesengitarre soll am Samstag vor dem Hoteleingang aufgehängt werden.