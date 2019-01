Verständliche Durchsagen Bahn testet neue Audiotechnik am Frankfurter Hauptbahnhof

An den S-Bahn-Gleisen 103 und 104 des Frankfurter Hauptbahnhofes sollen Reisende künftig leichter Ansagen verstehen können. Dort will die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) eine neue Audiotechnik einsetzen und für sechs Monate testen. Das Motto: "Nie mehr Bahnhof verstehen".

Das System Holoplot eines Berliner Start-ups "kann Schallwellen gezielt wie einen Lichtstrahl auf beliebige Punkte im Raum fokussieren", teilt die Deutsche Bahn mit. So würden die Durchsagen präzise auf bestimmte Bahnsteigbereiche gerichtet und Reisende nur die für sie wichtigen Informationen erhalten. Ansagen für das jeweils gegenüberliegende Gleis dagegen seien nicht mehr zu hören. Insgesamt sollte sich so die Geräuschkulisse verringern.

Laut der Bahn werden an den Frankfurter S-Bahn-Gleisen 23 Audio-Module an elf Standorten installiert. Sollte der Test positiv ausfallen, könnte das System auch an anderen Bahnhöfen eingesetzt werden.

"Holoplot ist ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Technologien den Kundenservice an Bahnhöfen verbessern", sagt Susanne Kosinsky, bei der Bahn verantwortlich für Bahnhöfe in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. "Der Mehrwert für unsere Kunden ist buchstäblich hörbar." Die Bahn koordiniert ihre Bemühungen um digitale Innovationen unter DB mindbox, bei dem auch Start-ups beteiligt sind.