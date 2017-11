Exotisch übernachten Mal richtig abhängen

Wenn Internet-Euphoriker von den Effekten digitaler Plattformen schwärmen, schwadronieren sie gern über "Demokratisierung". Übersetzt heißt das: Jeder hat Zugang, darf die Arbeit selber machen und bekommt dasselbe wie alle Anderen. Bei der Suche nach Hotels über das Internet kommt deshalb meist Einheitskram heraus - immerhin aber nach Preis-Dumping-Kriterien geordnet.

Ungewöhnliches braucht man da gar nicht zu suchen: Weder kleine Anbieter, die sich die Provisionen an die Maklerdienste nicht leisten können, noch exklusive oder originelle Häuser sind über die Plattformen zu finden. Da muss man schon stöbern und selber suchen - und wird mit Ergebnissen belohnt, die einmalige Erlebnisse versprechen.

Denn es gibt mehr in der Welt der Fremdenzimmer, als das durchgenormte, preiswerte Ketten- oder das bemüht gestylte Boutique-Hotel. Schlafen kann der Mensch überall, wenn man für die nötige Ruhe sorgt. Wir haben ein paar besonders ruhige Beispiele zusammengetragen.

Trend zur Diogenes-Übernachtung: Fass ich das?

Viele der originellsten Übernachtungsmöglichkeiten wandeln auf den Spuren des Diogenes von Sinope: Sie bieten Schlaf auf seltsam kleinen Raum. Über den griechischen Philosophen weiß man herzlich wenig, was sich aber einprägte, war seine Lebensweise: Diogenes übte strikte Genügsamkeit in allen Dingen und verweigerte sich gesellschaftlichen Zwängen. Prominent wurde er, weil ihm ein Fass als Herberge gereicht haben soll.

Eine töfte Idee, dachte man sich offenbar an vielen Orten. Wörtlich nahm man die Fass-Idee beispielsweise in Lübbenau im Spreewald, südöstlich von Berlin. An Fässern herrscht da ja kein Mangel. Normalerweise kommen da Gurken rein, und zwar in rauen Mengen: Die Gurkenfässer sind 3,30 Meter lang und haben einen Durchmesser von 2,10 Metern. Was läge da näher, als darin auch Gäste unterzubringen?

Die fünf Gäste-Fässer sind groß genug für Vor- und Schlafraum. Dass man für Dusche, Waschbecken und WC ums Eck muss, macht die Gurkenfass-Gäste offenbar nicht sauer. Die genießen die originelle Unterbringung an der Grenze zum Camping: "Das bisher älteste Pärchen bei uns war 84 Jahre alt", sagt Inhaber Michael Hanschick.

Auch am Rhein kann man ein Fass aufmachen

Wem Wein lieber ist als Gurken, der ist zum Beispiel in einem Fasshotel am Rheinufer richtig. Das "Hotel Anker" im Wallfahrtort Kamp-Bornhofen in Rheinland-Pfalz bietet von April bis Oktober fünf Schlaffässer an. "Man sitzt direkt am Rhein und guckt schräg gegenüber auf die Weinberge von Boppard", sagt Karen Eriksen von der Inhaberfamilie des Hotels.

Ein Stück den Niederrhein hinauf liegt das Ruhrgebiet, und an dessen Nordrand liegt Bottrop. Auch dort kann man, wenn man so will, in einer Art regionentypischen Version des Konzeptes Fass übernachten: Im Ruhrpott wird so etwas natürlich in Beton gegossen. Das Parkhotel im Bernepark auf der Emscherinsel bietet seinen Gästen fünf riesige, umfunktionierte Kanalrohre - 3 Meter lang und mit einem Durchmesser von 2,40 Metern. Mit Doppelbetten, Beleuchtung und Netzstrom.

Sanitäranlagen finden sich außerhalb der Röhre, das Frühstück mit Lokalkolorit gibt es in der Nähe "bei Gabi", einer typischen Ruhrpott-Bude. Betonschlummern kann man von Mai bis Ende September. Und klar, ey: Gezahlt wird, was beliebt.

Es geht noch seltsamer - und hoch hinaus

Das ultimative Fass aber hängt am Berg - und um das zu erleben, muss man deutlich weiter reisen: Die Skylodges von Natura Vive sind aus Aluminium und Glas gebaute Kapseln und hängen in 400 Meter Höhe über dem Tal von Cuzco, Peru. Man kann dort übernachten oder einfach auch nur essen, falls sich der Magen mit der Höhe verträgt.

Die drei gläsernen Kapseln bieten Platz für jeweils bis zu vier Gäste, der einzige Raum ohne vollen Durchblick ist zum Glück das Badezimmerchen. Die Anreise erfolgt bergsteigend, die Abreise per Zip-Line: Man hakt sich an ein Stahlseil und rast den Berghang kreuzend hinab. Kann man so machen, wenn man kann, ist dann allerdings auch nicht ganz billig: Das volle Paket mit Aufstiegshilfe, Übernachtung, abendlichem Dinner, Frühstück und Zip-Line-Abfahrt kostet etwa 365 Euro, ist dann aber auch einmalig.

Mehr gefällig? Da haben wir noch das Eine oder Andere in unserer Bildergalerie.

Mehr Informationen zu den vorgestellten Hotels: