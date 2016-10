Falsche Auszeichnungen Hotelverband bestätigt "hohes Maß an illegitimer Sternewerbung"

Nicht bei jedem Sterne-Hotel in Deutschland können sich die Gäste sicher sein, dass die Auszeichnung rechtens ist. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat 3000 Hotels in Deutschland überprüft und festgestellt, dass bei acht Prozent die Sterne abgelaufen oder selbst vergeben waren.

Die Überprüfung habe "ein hohes Maß an illegitimer Sternewerbung" ergeben, teilte der Geschäftsführer der Dehoga-Gesellschaft Deutsche Hotelklassifizierung, Markus Luthe, mit.

Er bestätigte überdies Recherchen des ZDF vom Juli. Beim Überprüfen von 1000 Hotels in zehn deutschen Städten kam heraus, dass 251 Häuser offiziell gar nicht klassifiziert waren. Sie warben mit jeweils drei, vier oder fünf Sternen, die sie sich "entweder selbst verliehen haben oder die zum Teil lange abgelaufen sind. Von den 251 damals enttarnten Hotels hätten laut Dehoga auch Wochen später noch 189 unberechtigt mit Hotelsternen geworben.

Die Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung will nun gegensteuern. Eine Software soll Sterneschummelei automatisiert aufdecken und es soll bundesweit Überprüfungen nach dem Zufallsprinzip geben. Hoteliers sollen deutlichere Hinweise erhalten, wenn das Recht, die Sterne zu führen, nach drei Jahren ausläuft. Wer illegitime Sternewerbung nicht unterlasse, werde der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gemeldet.

Das bundesweit einheitliche Sterne-System des Dehoga gibt es seit 20 Jahren. Die Klassifizierung ist für die Hotels freiwillig, Hoteliers müssen dafür mehrere hundert Euro an den Verband zahlen. Die verliehenen Sterne sind drei Jahre lang gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss sich die Unterkunft erneut um die Auszeichnung bemühen, wenn sie sich damit schmücken will. Gut 8500 von 20.000 Hotels in Deutschland sind derzeit klassifiziert.