Neuer Sturm vor USA Hurrikan "Irma" auf höchste Kategorie hochgestuft

In der Karibik müssen sich Reisende wegen des Hurrikans "Irma" auf Einschränkungen und Probleme vorbereiten. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in den USA (NHC) hat den Sturm am Dienstag auf die höchste Kategorie 5 der Hurrikanskala und damit als "extrem gefährlich" eingestuft. Er ist damit noch stärker als der Wirbelsturm "Harvey", der Ende August die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana heimsuchte.

Die Behörde sprach Warnungen für die Leeward-Inseln, die Jungferninseln und Puerto Rico aus. Es wurde erwartet, dass Irma am späten Dienstag auf die ersten Inselstaaten der Karibik trifft. Das NHC erklärte, "Irma" werde wohl am Samstag den Süden Floridas erreichen. Puerto Rico und Florida riefen vorsorglich den Notstand aus.

Puerto Rico mit 3,4 Millionen Einwohnern hält 456 Notunterkünfte bereit, in denen bis zu 62.000 Menschen untergebracht werden können. Außerdem verhängte das Außengebiet der USA einen Preisstopp auf Waren des täglichen Bedarfs wie Essen, Wasser, Medizin, Stromgeneratoren und Batterien. In den Geschäften bildeten sich lange Schlangen.

Der Direktor der staatlichen Energiebehörde, Ricardo Ramos, sagte im Fernsehen, das Stromnetz sei wegen fehlender Investitionen äußerst anfällig, so dass Teile des Landes für drei oder vier Monate ohne Strom sein könnten. "Wir bereiten uns auf das Worst-Case-Szenario vor", sagte er.

Das Hurrikan-Zentrum der USA erklärte, es sei noch zu früh, um vorherzusagen, welchen genauen Weg der Hurrikan einschlagen und welche Effekte er auf die kontinentalen Vereinigten Staaten haben werde. Zugleich warnte die Behörde, Auswirkungen könnten sich später in dieser Woche zeigen.

Auswärtiges Amt: Anweisungen der Behörden folgen

Urlauber müssen mit starkem Regen und Wind rechnen, in deren Folge es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen kann. Straßen können dadurch unpassierbar werden. Darauf weist das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für mehrere Karibikstaaten hin. Darunter sind das beliebte Pauschalreiseziel Dominikanische Republikund Kuba. Möglich ist auch, dass "Irma" das US-amerikanische Festland trifft.

Das Auswärtige Amt rät Reisenden dazu, die aktuellen Informationen des Zentrums weiter zu beachten - sie sind hier zu finden. Wer bereits vor Ort ist, sollte den Anweisungen lokaler Behörden folgen. Pauschalurlauber kontaktieren am besten ihren Reiseveranstalter.

In den Monaten August bis Oktober werden in der Karibik und im Golf von Mexiko stets die meisten Hurrikans eines Jahres registriert. Am 25. August war der Sturm "Harvey" auf die Küste des US-Bundesstaates Texas getroffen und hatte weite Gebiete unter Wasser gesetzt.