Hamburg-München Bahn startet Probebetrieb des neuen ICE 4

Bunte Lichter in den Waggons, ergonomischere Sitze und Stellplätze für Fahrräder: Die Bahn verspricht ihren Kunden allerlei Neuerungen in der vierten ICE-Generation. Von diesen können sich Reisende nun selbst überzeugen - sofern sie ein Ticket für die entsprechende Verbindung haben. Mehr als sechs Wochen nach der Präsentation des ICE 4 in Berlin hat die Bahn den mehrmonatigen Probebetrieb gestartet.

Seit heute fahren zwei Hochgeschwindigkeitszüge der neuen Generation auf regulären Strecken, wie die Deutsche Bahn im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Der erste der beiden ICE ist nach Angaben einer Bahnsprecherin am frühen Morgen von Hamburg in Richtung München gestartet.

Einen genauen Plan, wann und wo die ICE-4-Züge fahren, gebe es noch nicht, schreibt die Bahn. Man könne nicht sicherstellen, dass sie immer auf denselben Verbindungen eingesetzt werden, heißt es in einem Tweet.

Der ICE 4 soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 nach und nach die ICE-1- und ICE-2-Flotten ersetzen. Der Testbetrieb soll die Zuverlässigkeit der Technik testen und helfen, "Kinderkrankheiten" noch rechtzeitig abzustellen.

Der zwölfteilige Zug ist fast 350 Meter lang und hat 830 Sitzplätze. Die Wagen sind mit Panoramafenstern ausgestattet. Zum ersten Mal können Fahrgäste ihr Rad mitnehmen.

