Tempo 300 Regierung plant drei weitere ICE-Schnellstrecken

Auf mehr Strecken als bisher sollen ICE-Züge künftig Tempo 300 fahren können: Neben der bereits angekündigten Schnellstrecke zwischen Bielefeld und Hannover plant der Bund drei weitere Hochgeschwindigkeitstrassen für Fernzüge: Diese sollen künftig auch zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, Würzburg und Nürnberg sowie Hannover und Berlin "bis zu 300 Kilometer pro Stunde fahren können", sagte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) der "Wirtschaftswoche".

Hintergrund der neuen Strategie ist der sogenannte Deutschland-Takt, der ab 2030 den Fern- und Nahverkehr besser miteinander verbinden soll. Dafür müssten einige "neuralgische Strecken" beschleunigt werden, sagte Ferlemann dem Magazin.

So soll der Deutschland-Takt funktionieren: Züge fahren jede Stunde, in jede Richtung, zur selben Minute. Alle Fernzüge fahren in einem Takt von 60 oder 30 Minuten. Ziel ist, dass sich Reisende den Fahrplan so leichter merken können, und dass er zuverlässiger und planbarer wird. Eine engere Verzahnung von Nah- und Fernverkehr soll zu kürzeren Fahrtzeiten führen.

Im Oktober 2018 hatte die Bundesregierung einen Entwurf für den Deutschland-Takt vorgestellt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) begrüßte das Modell, weil der Fahrgast davon profitieren könnte. Gregor Kolbe vom VZBZ sagte aber auch, dass die Idee vielleicht in 10, 15 oder 20 Jahren funktionieren könne, wenn er heute auf den Weg gebracht werde. "Dafür braucht man viel Geld und einen langen Atem."

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach im Herbst vom "größten Projekt im Eisenbahnbereich seit der Bahnreform von 1994". "Gemeinsam wollen wir bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln."

Neue ICE-Strecke zwischen Bielefeld und Hannover

Staatssekretär Ferlemann hatte am Montag angekündigt, dass auf einer neuen ICE-Strecke zwischen Bielefeld und Hannover die Züge künftig mit einem Tempo 300 km/h fahren sollen. Die geplante Trasse ist im Bedarfsplan des Bundes für die Bundesschienenwege schon als vordringlich eingeplant.

Ein ICE soll nach Fertigstellung in weniger als vier Stunden von Berlin nach Köln fahren können. Bisher pendelt dieser stündlich zwischen Köln und Berlin und benötigt rund 4 Stunden und 40 Minuten.

Bevorzugt wird laut Ferlemann eine Trassenführung entlang der Autobahn 2. In der Region, wo die neue Bahnstrecke verlaufen soll, formiert sich allerdings Protest gegen die Pläne. Sieben Kommunen von Porta Westfalica bis Seelze haben sich zusammengeschlossen und in einer "Nenndorfer Erklärung" vor wenigen Wochen eine Neubaustrecke fernab der bestehenden Strecke abgelehnt, die die Natur zerschneide und Wohngebiete beeinträchtige.

Möglichst weit weg solle die Bahn ihre Pläne verwirklichen und den Verkehr künftig über Soest, Paderborn, Kassel, Nordhausen, Halle/Leipzig Richtung Berlin lenken. Als eine denkbare Möglichkeit unter vielen tauchte diese Route zwar in der Vorbereitung des Bundesverkehrswegeplans auf, als chancenreicher Kandidat gilt sie aber nicht.

Als Vorbild für die neue Schnellstrecke zwischen Bielefeld und Hannover nannte Ferlemann die Ende 2017 in Betrieb gegangene neue ICE-Trasse von Berlin nach München.Auf der Verbindung verdoppelte die Bahn im ersten Jahr die Zahl ihrer Fahrgäste und löste das Flugzeug als meistgenutztes Verkehrsmittel ab. Die Fahrzeit sank dank der neuen Strecke von sechs auf vier Stunden in den schnellsten Zügen, den sogenannten Sprintern.