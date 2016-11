Indoor-Tipps Coole Ausflugstipps für kühle Tage

Frankfurt, Berlin, München, Hamburg: Zwei, drei Grad bei Nieselregen, der Wind bläst leicht, doch die Frisur sitzt - und zwar klatschnass und platt wie ein auf den Kopf gegossener Latexhelm. Bei so einem Wetter, sagt man, jage man keinen Hund vor die Tür.

Doch was tun, wenn einem - oder schlimmer noch: dem Nachwuchs - die Decke auf den Kopf fällt? Mit guter Kleidung kann man sich vieles Schönlügen, aber Mistwetter bleibt Mistwetter - wer also raus will aus der Bude, muss woanders rein. Wie schön, dass es wetterfeste Freizeitwelten gibt, die auch Indoor Ausflugserlebnisse mit Wow-Faktor versprechen. Für jede Altersklasse.

Kreuz und quer durch die Freizeit-Highlights der Republik

Tropen gefällig? Schwimmen gehen kann man an vielen Orten, aber das Tropical Islands bietet auch Flamingos, Palmen, Sandstrand, eine Lagune - die Miniatur-Südsee findet sich gut 50 Kilometer südlich von Berlin. "Europas größte tropische Urlaubswelt", wie es auf der Webseite heißt, verdankt ihre Existenz einer Pleite: Ursprünglich als Hangar für Luftschiffe errichtet, wurde die 107 Meter hohe Halle im Jahr 2004 zur Tropenwelt umgebaut.

Neben Bade- und Saunalandschaft finden Besucher hier den größten Indoor-Regenwald der Welt samt Fauna: Die Gewächshausschabe sorgt zum Beispiel dafür, dass der Boden locker bleibt und Farne und andere Pflanzen gedeihen können.

Flugsimulatoren (in fast allen Regionen): Wegfliegen? Klar, und vorzugsweise will man den Airbus natürlich selbst steuern. Das geht - wenig überzeugend - seit Jahrzehnten schon an PC und Spielkonsole, seit einiger Zeit aber auch in immer mehr Städten im ganz großen, professionellen Maßstab. Kaum eine städtische Region, in der es keine kommerziellen Anbieter großer Flugssimulatoren gäbe: Die Karte zeigt sie im Überblick.

Zum Beispiel bei der Firma Proflight, wo auch die Lufthansa ihre Piloten ausbilden lässt: "Hier ist alles eins zu eins wie im echten Flugzeug", betont Sprecher Jens Katenkamp. Unter Anleitung eines Piloten darf man in München, Berlin und Frankfurt/Main Start und Landung üben - erst bei Sonnenschein und ohne Gegenverkehr. Fortgeschrittene dürfen auch im Nebel ran, Schleifen fliegen oder ihren Zielflughafen ändern.

Skihallen: Skihallen genießen - zumal, da sie meist ganzjährig geöffnet sind - einen durchwachsenen Ruf. Umweltbewussten missfällt der enorme energetische Aufwand, der getrieben werden muss, um die Pisten kalt genug zu halten. Zumindest in der kühlen Jahreszeit kann man sie mit etwas reinerem Gewissen nutzen - und das kann jede Menge Spaß bringen. Zumal gerade in den nördlichen Landesteilen die Halle oft die einzige Möglichkeit ist, das Skifahren am Gefälle zu lernen, ohne dafür gleich Hunderte Kilometer reisen zu müssen: Hier gibt es in Deutschland Skihallen.

Beispiel Alpincenter Hamburg-Wittenburg: Drei Pisten gibt es, Freestylepark, Reifenrutschbahn und Eisstockschießen. Bei vergleichsweise milden minus ein Grad wird das norddeutsche Flachland quasi schräggelegt. Der Name der Halle ist übrigens irreführend: Dieses "Hamburg" liegt 80 Kilometer östlich der Hansestadt. Das ist typisch: Meist stehen die riesigen Hallen irgendwo in der Pampa.

Die älteste Skihalle des Landes steht übrigens im rheinischen Neuss, so wie auch die größte dieser Hallen in NRW zu finden ist: Das Alpincenter Bottrop am nördlichen Ruhrgebietsrand bietet eine Abfahrt von sensationellen 640 Meter Länge. Das kommt schon fast an die kleineren der echten Abfahrthänge des nahen Skiparks Sauerland heran, Deutschlands größtem Mittelgebirgs-Skigebiet. Da gibt es den Spaß in Natura, aber eben auch nur dann, wenn es mal wieder klappt mit dem Winter - Bottrop und Co. sind dagegen garantiert schneesicher.

Indoor-Tauchen: Versunkene Städte, Flugzeug- oder Schiffswracks warten in Tauchhallen darauf, entdeckt zu werden. Statt mit schnöden Schwimmbadfliesen sind die Becken mit Säulen, Röhren oder Kunstfischen dekoriert. Oder bieten wie Deutschlands größtes Indoor-Tauchbecken im Gasometer des Landschaftsparks Nord zwischen Oberhausen und Duisburg raues Industrie-Feeling pur. Da taucht man in einem 45 Meter durchmessenen Rundbecken bis zu 13 Meter tief - und kann, wenn man sich traut, unter Wasser Rohre, Schrott und Wracks bis hin zum Torso eines Passagierflugzeugs erkunden.

Weniger abenteuerlich, dafür ideal zum Lernen sind reguläre Tauchtürme wie in Rheinbach bei Bonn (10 Meter tief) oder in Siegburg bei Köln (20 Meter). Unterwasser-Schatzsucher können so bei gleichbleibenden Bedingungen das sichere Abtauchen lernen - und ja, auch Tauchscheine erwerben. Zurzeit gibt es weitere sieben Indoor-Tauchzentren in Deutschland.

Mitmach- und Erlebnismuseen: Wer die Gegenwart ganz vergessen möchte, kann im "Gondwana - Das Praehistorium" bei Saarbrücken eine Zeitreise in frühere Erdzeitalter machen - inklusive Urzeitpersonal. Denn vom prähistorischen Hai Megalodon bis hin zu T-Rex erwarten Besucher hier Lebewesen aus lang vergangenen Zeiten, und das in Originalgröße. Da ist jede Menge Bewegung drin - und die eine oder andere Schrecksekunde.

"Wir sehen uns als Erlebnismuseum", erklärt Mitarbeiterin Silvia Faletto. Neben fauchenden Sauriermodellen, die durch neblige Wälder schleichen, gibt es Infos über Erdgeschichte und Evolution. "Das ist, als ob man in eine Zeitmaschine gesetzt wird", sagt Faletto.

Lernen durch Mitmachen und Erleben ist Trend: "Museum" mag ein Begriff sein, bei dem so mancher nach der Kaffeekanne schielt, aber das ist eine denkbar falsche Reaktion - denn in den Tempeln der Bildung hat sich was getan.

Auch altehrwürdige wissenschaftliche Institutionen wie das Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main setzen inzwischen auf Virtual-Reality-Unterstützung, um der Fantasie der Besucher auf die Sprünge zu helfen. In immer mehr Regionen gibt darüber hinaus Mitmach-Museen zu verschiedensten Themen. Witzige Beispiele sind das Odysseum in Köln, das Phaeno in Wolfsburg, das Universum in Bremen, das Phänomenta in Flensburg oder die Bavaria Filmstadt in München.

Tipp: Einfach bei Google "Mitmachmuseum" eingeben und den Namen Ihrer Region - und schauen, was da so kommt.

Escape Rooms: Es wird knifflig. Rätsel lösen, Teamgeist beweisen, Nerven behalten, darauf kommt es im Escape Room an. "Es geht darum, in einer festgelegten Zeit aus einem Raum zu fliehen", erklärt Game-Design-Forscher Markus Wiemker von der Media Akademie Hochschule Stuttgart. Und er meint damit keinen virtuellen Raum.

Vorlage sind natürlich Computerspiele, in denen Rätsel gelöst und Aufgaben erfüllt werden müssen. Hier aber wird die Sache ganz physisch umgesetzt: In der Realversion sind Effekte wie Vibration oder 3D-Sounddesign teilweise inklusive. Mehrere Hundert Anbieter gibt es in Deutschland bereits. "Escape Rooms bieten eine reale und haptische Erfahrung, die in anderen Spielkontexten so nicht möglich ist", sagt Wiemer.

Miniatur Wunderland Hamburg: Längst ein auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus berühmtes Beispiel, das gemeinhin mit dem Wort "Modelleisenbahn" verbunden wird. Aber das wird dem, was da inzwischen über mehrere Stockwerke geboten wird, in keiner Weise gerecht.

Die ganze Welt schrumpft da auf Modelleisenbahngröße zusammen. Zehn Kilometer Gleise ziehen sich über die Ausstellungsfläche, neun Themenwelten gibt es - erst kürzlich kam Italien hinzu. Natürlich sind jede Menge Züge unterwegs, aber auch Autos, Schiffe und Flugzeuge.

In der Schrumpf-Schweiz gibt DJ Bobo vor der Kulisse der bis zu sechs Meter hohen Gipfel ein Konzert, in Skandinavien bestimmen Ebbe und Flut den Rhythmus des Schiffverkehrs. Das finden Sie knuffig? Dann warten Sie erst einmal ab, wie knuffig Männer Ende 50 sein können, wenn sie versunken und mit Tränen in den Augen dem miniaturisierten Tagesablauf dieser Modellwelt folgen - Tag für Tag, Nacht für Nacht, oft Minutenlang. Die Modellstadt Knuffingen ist übrigens eines der ältesten Teilstücke des Wunderlands.