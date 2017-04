Die besten Instagram-Leserfotos "Ein gutes Rezept ist das beste Souvenir"

Für manche mag es lediglich ein Foto eines Eisbechers sein - bei Hande Leimer weckt es Erinnerungen an ihre Kindheit in Istanbul.

"Als Kind war ich oft krank und fuhr mit meiner Mutter mit der Fähre in den europäischen Teil der Stadt zum Arzt. Auf dem Nachhauseweg hielten wir manchmal bei Baylan in Karaköy an, einer der ersten und ältesten Patisserien von Istanbul", sagt die 46-jährige Sommelière, die aus einer "essensverrückten" Familie in Istanbul stammt, lange Zeit in Deutschland lebte und heute in Italien einen Weinladen betreibt.

"Der Geschmack dieses 'Cup Griye' prägt bis heute mein Verständnis von Desserts. Als ich vor ein paar Jahren wieder in meiner Heimatstadt war, traf ich zufällig den Erfinder des Eisbechers. Er erzählte mir, wie er als Jugendlicher nach Wien gegangen ist, um Patissier zu werden. Gerade habe ich erfahren, dass er gestorben ist. Ein weiterer Teil meiner Kindheit ist mit ihm gegangen."

Auch Maike Träm kommt ins Erzählen, wenn sie über ihr Foto von roten Paprikas im Kosovo spricht. Die an Häuserwänden trocknende "Streetart" entdeckte die 27-jährige Lehramtsstudentin in Brezovica im SŠar-Planina-Gebirge. "Als wir ankamen, regnete es in Strömen und wir flüchteten in ein Restaurant. Ehe wir uns versahen, aßen wir köstlichstes Essen und wurden vom Besitzer zum Übernachten in sein Haus im Gebirge eingeladen. So herzlich wie in Albanien und in Kosovo habe ich Gastfreundschaft wirklich noch nie erlebt!"

Und Florian Friesecke und Frederike Blömker aus Cuxhaven haben das Essen und Kochen gleich zum Leitfaden für ihre Weltreise gemacht, die sie im September 2016 starteten. "In Hanoi haben wir einen Kochkurs bei Hung vom Orchid Restaurant besucht, der auch einen Rikscha-Ausflug auf den Dong-Xuan-Markt beinhaltete", sagt die 30-jährige Blömker. "Ein gutes Rezept ist inzwischen zu unserem liebsten Souvenir geworden - es passt gut in den Rucksack, wiegt nicht viel und bringt schöne Erinnerungen an Leute, Momente und Orte mit sich."

Leseraufruf: "Mit Instagram um die Welt" Dann schicken Sie uns Fotos von Ihren schönsten Frühlings- oder Sommererlebnissen auf der Alm. Ob von einem einzigartigen Kaiserschmarrn, ungewöhnlichen Schlaflagern, Ausblicken von der Sonnenterasse oder Porträts von Almkühen. Taggen Sie Ihre Fotos #SpOn_Reise_Hütten. Die besten Aufnahmen stellen wir bald vor! Die Berghütte ist das Ziel: Sie klettern und wandern gerne und sind außerdem Hüttenfan?Ob von einem einzigartigen Kaiserschmarrn, ungewöhnlichen Schlaflagern, Ausblicken von der Sonnenterasse oder Porträts von Almkühen. Taggen Sie Ihre Fotos. Die besten Aufnahmen stellen wir bald vor!

Leimer, Träm, Friesecke und Blömker sind SPIEGEL-ONLINE-Leser und haben ihre Fotos auf Instagram gepostet. Wie sie haben uns noch viele andere eine Auswahl ihrer besten Fotos aus aller Welt zum Thema "Essen" zur Verfügung gestellt. Es sind Bilder, die beeindrucken. Klicken Sie auf die Fotostrecke und lassen Sie sich inspirieren.