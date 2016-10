Die besten Instagram-Leserfotos Schön, schaurig, Herbst

Die dunklen Seiten des Herbstes können Magdalena Piotrowski nicht aufhalten - davon zeugt ihr Waldfoto. Die 44-Jährige aus Düsseldorf wanderte gemeinsam mit einer Freundin durch die nebeligen, weiten Hochmoorebenen und Nadelwälder des belgischen Naturparks Hohes Venn.

"Am letzten Tag präsentierte sich das Venn von seiner schaurig-schönen Seite", sagt die gebürtige Polin. "So reizvoll die verwunschene Atmosphäre aber auch anmutet, kostete sie doch früher viele Menschen das Leben: Sie verirrten sich in dem dichten Nebel und erfroren. An diese tragischen Schicksale erinnern allerorts 'Venn-Kreuze'."

Auf der fotografischen Jagd nach mystischem Herbstnebel war Aman Rawal, der in Köln als Sendeingenieur arbeitet. "Die Burg Eltz ist besonders in den frühen Morgenstunden ein wirklich magischer Ort", sagt der 38-Jährige. "Wenn man Glück hat, ist die Burg in Nebel gehüllt. Das war leider bei meinem Besuch im September nicht der Fall, dafür gab es ein schönes morgendliches Licht."

Den Herbst auf freundlichem Fuße erwischte Iman Sheikholeslami mit der Kamera im Botanischen Garten in Berlin. "Für mich ist das die schönste Jahreszeit", sagt der 30-Jährige, der in Berlin als Berater arbeitet. "Aus vielerlei Gründen: das Licht, die bunten Blätter im Sonnenschein, ja, auch die längeren Schatten oder die nebeligen Tage haben ihren besonderen Reiz." Vor fünf Jahren hat Sheikholeslami seine erste Kamera gekauft - inspiriert hat ihn auch sein Onkel, ein Fotograf.

Piotrowski, Rawal und Sheikholeslami sind SPIEGEL-ONLINE-Leser und haben ihre Fotos auf Instagram gepostet. Wie sie haben uns noch viele andere eine Auswahl ihrer besten Fotos aus aller Welt zum Thema "Herbst" zur Verfügung gestellt.