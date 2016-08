Die schönsten Instagram-Leserfotos: Was guckst du!

Zwanzig Minuten hat Anton Blanke das Lama im Morgengrauen verfolgt, bis es endlich vor einem passenden Panorama-Spot Halt machte - schließlich sollte auch die Ruinenstadt Machu Picchu auf dem Bild prominent zu sehen sein. So viel Sportlichkeit mussten andere Leser für ihr tierisches Motiv nicht an den Tag legen.

Mitten zwischen fotogenen Krebsen "entspannte" Sven Stück am Otres-Strand von Kambodscha; von neugierigen Füchsen verfolgt wurde Alexandra Kryaneva in Norwegen; ein Krokodil schwamm Christine Pabst überraschend in den Everglades vor die Linse. Und Kasia Mavi konnte sich für ihr Porträt vor dem Schloss Belvedere in Wien richtig viel Zeit lassen - die Schnecke hatte es nicht eilig.

Blanke, Stück, Kryaneva, Pabst und Mavi sind SPIEGEL-ONLINE-Leser und posten ihre Fotos auf Instagram. Wie sie haben uns noch viele andere eine Auswahl ihrer besten Fotos aus aller Welt zum Thema "Tiere" zur Verfügung gestellt. Es sind Bilder, die beeindrucken und gute Laune machen. Klicken Sie auf die Fotos und lassen Sie sich inspirieren!