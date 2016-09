Abenteuerliche Instagram-Leserfotos Komm in meine Arme!

Ein wagemutiger Sprung auf einem Felsmassiv in Norwegen, eine Trekkingtour in Kanada und ein unvergesslicher Segelmoment in den Schären: Wir zeigen die sportlichsten Reisefotos unserer Leser.

Von Bettina Hensel