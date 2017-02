Die schönsten Leser-Fotos Instagram on Ice

Der Schnee knatschte, die Füße brannten vor Kälte - und doch rannte Jonas Hafner mit seinen Freunden bei minus 35 Grad nackt zum Seeufer. Zuvor hatten sie sich in einem kleinen Saunahäuschen aufgewärmt. "Ich habe mich wahrscheinlich noch nie so lebendig gefühlt wie in jenem Moment, als ich in das Wasser eintauchte", sagt der Arzt aus Hamburg, der in Finnland Urlaub machte.

Wie Hafner haben auch andere SPIEGEL-ONLINE-Leser die Schönheit des Winters, die Faszination von Eis, Nebel und Kälte für sich entdeckt. Maximilian Münch zum Beispiel, der den Jökulsarlón-Gletscher in Island aus der Luft fotografiert hat: "Es gab für mich nichts Schöneres, als mit dem Kajak durch diese stillen, in Eis konservierten Jahrhundertlandschaften zu paddeln", sagt der vielreisende 24-Jährige, der Instagram zu seinem Beruf gemacht hat.

Lars Krux brach an einem Januarmorgen in Hamburg auf, um ungewöhnliche Winterfotos einzufangen. "Nur wenige Zentimeter lagen zwischen mir und der stampfenden Lok" der Harzer Brockenbahn, sagt er. "Nur an wenigen Orten verlaufen die Bahngleise in der Nähe von Wanderwegen. Wir hörten das Signal, und dann schnaufte der Zug auch schon um die Kurve. Ich hatte nur wenige Sekunden Zeit, um das Stativ aufzustellen, die Kamera draufzuschrauben, einen Bildausschnitt zu wählen und zu fokussieren."

Leseraufruf: "Mit Instagram um die Welt" Schicken Sie uns diesmal Ihre schönsten Fotos zum Thema "Campen" - ob Glamping in der Wüste oder wildes Campen am See, ob Fotos von ihrem umgestalteten VW-Bus oder den Marshmallows über dem Lagerfeuer. Dann taggen Sie Ihre Fotos mit #SpOn_Reise_Campen. Die besten Aufnahmen stellen wir vor. Sie sind ein Entdecker in der eigenen Heimat und haben ein gutes Auge für spannende Fotomotive auf Reisen?Dann taggen Sie Ihre Fotos mit. Die besten Aufnahmen stellen wir vor.

Grafikdesignerin Nina Hüpen-Bestendonk kann dem Winter ebenfalls viel abgewinnen."An diesem Januartag war das österreichische Hallstatt komplett in Weiß getaucht, die Berge verschwanden den ganzen Tag im Nebel, und dicke Schneeflocken rieselten vom Himmel", sagt die Berlinerin , die das Reiseblog Smaracuja betreibt. "Es herrschte eine angenehme Stille, und es fühlte sich an, als würde man selbst durch die Seiten eines Märchenbuchs laufen."

Wie Hafner, Krux, Münch oder Hüpen-Bestendonk haben uns noch viele andere SPIEGEL-ONLINE-Leser ihre besten Winterfotos zur Verfügung gestellt. Klicken Sie auf unsere Fotostrecke und und lassen Sie sich inspirieren!