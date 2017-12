Leserfotos auf Instagram Es weihnachtet sehr

Ob im tief verschneiten Kanada oder im sommerlichen Australien - Weihnachten ist Weihnachten, überall auf der Welt. Auf Instagram haben unsere Leser Fotos ihrer Festtagsmomente gepostet.

So wie Sabrina und Michael Sassen, die eine viermonatige Hochzeitsreise in Australien beenden: "Wir waren gerade erst mit dem Flieger aus Südafrika gelandet und litten noch unter Jetlag", sagt der Unternehmensberater aus Bensheim. "An Schlaf war nicht zu denken: Daher sind wir noch einmal losgezogen und haben eine bizarr erleuchtete Kirche gefunden. Mitten in der Nacht." Auf der anderen Seite sei es aber etwas surreal, "da bei diesen Temperaturen keine Weihnachtsstimmung aufkommen will. Da hilft auch kein Jingle Bells im Shoppingcenter", schreibt er.

Weiße Weihnachten unter Polarlichtern darf dagegen Michael Grahl erleben und ist begeistert: "Lappland wirbt damit, den Weihnachtsmann zu beheimaten. Mich würde es nicht wundern, ihm dort tatsächlich zu begegnen", sagt der Unternehmer aus Heiligenhaus. "Ein Winter in Lappland lässt einen besonders gut zur Ruhe kommen." Die kurzen Tage wären ideal für Kaminabende in der Hütte, und bei Dunkelheit könne man draußen Polarlichter beobachten.

Sehr fröhlich und ausgelassen erlebt Angela May Weihnachten in ihrer neuen Heimat an der spanischen Costa de la Luz. "Bei uns gibt es keine Tannen und Fichten, nur Weihnachtsbäume aus Rohrgestellen", sagt die ehemalige Lehrerin aus Berlin, die heute in Spanien lebt. Mit ihrem Foto auf Instagram will sie ihren "Lieben in der Heimat zeigen, wie die Weihnachtsbeleuchtung hier aussieht". Und die Feiern: Zambomba heißen kollektive Gesänge auf Plätzen und vor Bars, die von Trommeln begleitet werden. Manchmal gehen sie über in Flamenco mit Tanz, Gesang und Musik.

Ulrike Fischer erlebte einen besinnlichen Moment bei einer Waldwanderung: "Ich war auf dem Rundweg am adventlich geschmückten Karersee unterwegs", sagt die Kommunikationsdesignerin. "Am Ende des Wegs stieß ich auf eine Krippe, geschützt von einem Felsblock. Kein Gold, kein Glitzer, einfache Südtiroler Handwerkskunst - integriert in die natürliche Umgebung. In ihrer Schlichtheit berührte sie mich besonders."

Leseraufruf: "Mit Instagram um die Welt" Ihre schummrigsten, trübsten, melancholischsten Bilder aus aller Welt - ob Flüsse im Frühdunst, Smog über Städten oder Schneewirbel im Gebirge! Taggen Sie Ihre Fotos mit #SpOn_Reise_Tristesse. Die eindrücklichsten Aufnahmen stellen wir bald vor! Blauer Himmel ist out - Tristesse in! Zeigen Sie unsaus aller Welt - ob Flüsse im Frühdunst, Smog über Städten oder Schneewirbel im Gebirge! Taggen Sie Ihre Fotos mit. Die eindrücklichsten Aufnahmen stellen wir bald vor!

Wie Sassen, Grahl, May und Fischer haben auch weitere SPIEGEL-ONLINE-Leser ihre Fotos auf Instagram zum Thema "Weihnachten" gepostet: Klicken Sie auf die Fotostrecke und lassen Sie sich inspirieren"