Sehnsuchtsziele für 2017 Auf die Plätze, reise los!

Kälteempfindlichen jagt der Reisetipp von Jens Müller einen Schauer über den Rücken. Ausgerechnet im Januar nach Nordnorwegen ans Polarmeer? Ja klar, meint der Biologe aus Schwerin und erzählt von ungewöhnlichen Eindrücken, die ihn seit seiner ersten Reise 2014 nicht mehr loslassen.

"Was mich vor allem faszinierte, war die Farbenpracht, die ich so weit nördlich nicht erwartet hatte. Das Polarmeer schimmerte türkisblau und brandete bei Mulstranda auf einen rötlichen Strand", sagt Müller. "Einige Seen waren glasklar gefroren: Ich konnte unter der Eisdecke Pflanzen und Fische entdecken." Gleich zweimal will er 2017 wieder nach Norwegen: im Januar auf Polarlicht-Suche nach Tromsø, und im Juli will Müller auch endlich den Sommer dort oben im Norden kennenlernen.

Unter blauen Himmel gleiten Gondeln über die Kanäle Venedigs: Das Foto von Martin Foddanu macht Lust auf Sommer - dabei entstand es bereits im April. "An nahezu jeder Ecke wartet ein Motiv. Man muss sich beim Fotografieren schon fast zügeln, um es nicht zu übertreiben. Schließlich wollte ich die Stadt nicht bloß durch den Sucher erleben", sagt der Hamburger, der 2016 eine dreimonatige Reise mit dem Camper entlang Europas Küsten machte.

Einen Geheimtipp für den Ferienmonat August in Portugal hat Jörg Farys: "Nazaré ist bekannt für die höchsten Wellen der Welt", sagt der 42-jährige Medienwissenschaftler aus Garbsen. "Schon im August hat man die riesigen Strände dort fast ganz für sich alleine. Die Atlantikküste zwischen Nazaré und dem Praia de Vieira liegt nur rund 100 Kilometer nördlich von Lissabon und gehört zu den wildesten Küsten in Portugal. Unterbrochen werden die Strände nur von Felsen oder kleinen ehemaligen Fischerstädtchen."

Wer im November der Kälte entfliehen will, dem kann Manuela Eicher das tropische Sansibar-Archipel empfehlen: "Abgesehen von traumhaften Stränden gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel bei einer Gewürztour über die Insel", sagt die 27-Jährige aus München. "Oder man schlendert durch Sansibar-Stadt und besucht anschließend das Restaurant The Rock. Bei Flut wird man mit dem Boot übergesetzt, bei Ebbe kann man die wenigen Meter auch zu Fuß zurücklegen."

