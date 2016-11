Um- und Irrwege Schöner Flugplatz, leider falsch

Sibirien, wo in Sowjetzeiten Millionen darbten, steht seitdem geradezu synonym für einen Ort, wo man nicht hinwill. Möglich, dass die gigantische, klimatisch teilweise so extreme Region das nicht verdient hat. Doch auch für die Passagiere einer Cathay-Pacific-Boeing 777 nach Hongkong galt das am Mittwoch definitiv: Sibirien war für sie eher kein Wunschziel.

Immerhin gab es einen Grund für die vorzeitige Landung in Nowosibirsk: Die Piloten entschieden sich zum Abbruch des Fluges, weil ein Kontrollsensor fälschlich Feuer im Frachtraum anzeigte.

Letztlich ist das beruhigend. Viele Flugreisende haben es schon erlebt, dass wegen tatsächlicher oder vermuteter Defekte Ziele verlegt oder Flüge abgebrochen wurden. Besser ist das, denn den Ernstfall will natürlich niemand erleben - lieber zu viel Vorsicht und Aufmerksamkeit als zu wenig.

Zu wenig gibt es allerdings auch. Manchmal kommen Passagiere am falschen Ziel an, weil die Piloten sich entweder verpeilt haben oder verpeilt waren: In den letzten 20 Jahren gab es 31 bestätigte Fälle von Flügen großer Maschinen, die statt auf ihrem Zielflughafen ganz woanders landeten.

Weil die meisten dieser Fehllandungen auf Flugplätzen stattfanden, die dafür eigentlich nicht geeignet waren, liegt der Verdacht nahe, dass es darüber hinaus eine Dunkelziffer geben könnte: Ist ein Fall hinreichend dämlich, lässt er sich mit einem rational klingenden Argument (Treibstoff knapp, drohender Nebel, Stau im Luftraum) nicht mehr wegerklären.

Unvergessen der spektakulärste Fall dieser Art: Am 20. November 2013 landete eine Boeing 747 "Dreamlifter" (maximales Startgewicht: 396,9 Tonnen) statt auf einem großen Militärflughafen versehentlich auf einem kleinen Port für Hobbyflieger.

REUTERS Boeing Dreamlifter: ZweitlängSTer Frachtflieger der Welt

Der für die Piloten extrem peinliche Audiomitschnitt des Funkverkehrs, als sie versuchen, "ihrem" Tower zu erklären, dass sie an einem Ort gelandet sind, wo sie angeblich gar nicht landen konnten, hat bei YouTube Hunderttausende Abrufe:

Der Fall testete die technischen Möglichkeiten der Maschine eindrucksvoll aus: Nicht nur gelang die Landung auf der 1500 Meter zu kurzen Piste. Auch der Start der um jeden denkbaren Ballast erleichterten Maschine glückte.

So etwas gerät dann zum publikumswirksamen Spektakel. In der Regel sind es Hobby- oder kleinere Stadt- oder Militärflughäfen, wohin sich die fliegenden Riesen verirren - meist zielen Piloten um 15 bis 50 Kilometer daneben.

Und regelmäßig kommt es dann zu wahren Luft-Dragster-Szenen: Schwere Boeings oder Airbusse, die ohne Ladung und mit Minimalsprit betankt am äußersten Ende eines Mini-Runways mit angezogenen Bremsen die Triebwerke heulen lassen, bis sich Kerosinnebel über die halbe Landschaft senkt. Und dann geht es los mit Vollgas und fauchenden Triebwerken - und glücklicherweise dann doch hoch in die Luft.

Glauben Sie nicht? Ist aber so, in den letzten zehn Jahren beispielsweise geschehen am

7.7.2016: Delta Air Lines A320, Ellsworth Air Force Base statt Rapid City

12.1.2014: Southwest Airlines 737, M. Graham Clark Downtown Airport statt Branson Airport in Taney County

18.12.2013: Ethiopian Airlines 767, Arusha Airport statt Kilimanjaro International Airport (musste auf Gras ausrollen!)

20.11.2013: Dreamlifter 747 (siehe oben)

13.10.2012: Sriwijaya Air 737, Tabing Military Airport statt Minangkabau International Airport in Padang

17.4.2009: TAAG Angola 737, Zambia Air Force City Airport statt Lusaka, Zambia

8.4.2009: Turkish Airlines 737, Militärflughafen Tbilisi Vaziani statt Internationaler Flughafen Tbilisi

16.8.2006: Turkish Sky Airlines 737, Militärflughafen Krzesiny statt Internationaler Flughafen Poznan

29.3.2006: Eirjet A320, Ballykelly Militärflughafen statt Derry Eglington, Nordirland.

Die Liste ist in Wahrheit länger: Flugzeuge unter der Größe einer Boeing 737 oder eines Airbus A320 haben wir ignoriert.

Alternativ: Richtiger Flughafen, falscher Passagier

Es kommt allerdings auch vor, dass selbst in großen Passagiermaschinen nur einzelne Passagiere am falschen Ort landen. Ein wahrer Running Joke unter Touristikbeschäftigten sind Fehlbuchungen "falscher" Städte. Sydney ist so ein Fall, respektive Sidney. Das eine liegt in Australien, das andere in den Bergen von Montana.

Beides schön, aber blöd, wenn man sich auf einen winterlichen Badeurlaub eingerichtet hat und stattdessen im Tiefschnee landet. Passierte im Dezember 2006 einem Experten aus Treuenbrietzen in Brandenburg. Die Verwechslung kommt allerdings öfter vor, zum Glück auch im Sommer. Im Juli 2010 genoss ein Pärchen aus Italien Kanada statt Australien. Doch damit nicht genug: Sydney ist ein so häufiger Stadtname, dass er immer wieder für Verwechslungen gut ist. 2002 landete ein britisches Paar auf dem Weg nach Australien stattdessen in Sydney, Nova Scotia. 2008 erwischte es eine Argentinierin.

Zu viele SMS oder WhatsApp-Nachrichten, könnte man da denken, denn oft ist die Ursache tatsächlich eine orthografische Schwäche: Die Buchung von Rodez statt Rodos führte 2007 drei Skandinavier nach Südfrankreich statt Griechenland. Auch schön, und die Küche ist gesünder, wenn auch weniger deftig.

Eine andere Variante des falsch landenden Irrläufers ist der verpeilte Umsteiger. In Zeiten der überbordenden Security kaum noch zu glauben, schaffen es immer wieder Passagiere, beim Umsteigen in der falschen Maschine zu landen. Im Frühjahr 2014 landete ein Inder so rund 1100 Kilometer neben seinem Ziel - normalerweise passiert das allenfalls dem Gepäck. Verbrieft sind auch mehrere Fälle aus dem chinesischen Raum, die auf der Verwechslung von Passagieren beruhten, die alle irgendwie gleich hießen.

Kann ja mal passieren: Die Variante Glück gehabt

Vor Irrtümern ist halt niemand gefeit. Davon gibt es allerdings auch Varianten, bei denen einem das Lachen dann doch im Halse stecken bleibt.

So schaffte es die Feuerwehr des chinesischen Flughafens Fuzhou in Südchina im Dezember 2015, einen vermeintlichen Triebwerksbrand an einem Passagierflugzeug in Bergen von Löschschaum zu ersticken. So soll das auch sein - wenn man davon absieht, dass man das, wenn schon, dann beim richtigen Flieger tun sollte: Der mit dem Triebwerksbrand stand neben der schaumbedeckten, völlig intakten Maschine.

Falsch liegt, wer denkt, dass sich das nicht mehr toppen ließe. So evakuierte die Deutsche Bundespolizei mit der für sie typischen Effizienz im Mai 2016 alle Passagiere aus einem Urlaubsflieger in Hamburg - es gab eine aktuelle Bombendrohung. Eine Bombe wurde dann in der Maschine zum Glück nicht gefunden, was aber auch klar war, wie eineinhalb Stunden später auffiel: Die Bundespolizei hatte leider die falsche Maschine evakuiert.

Das angeblich von einer Bombe bedrohte Flugzeug befand sich derweil mit 178 Passagieren an Bord auf dem Weg nach Teneriffa. Sie legte in Madrid eine Zwischenlandung ein, wurde dann doch noch evakuiert und durchsucht. Die Bombendrohung erwies sich zum Glück als Fehlalarm.