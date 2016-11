Tirol Partyhochburg Ischgl verhängt nächtliches Skischuhverbot

Neue Kleiderordnung für Pisten- und Partyurlauber in Ischgl: In dem Tiroler Ferienort ist es künftig zwischen 20 Uhr abends und sechs Uhr morgens verboten, Skischuhe zu tragen. Das gilt vom kommenden Sonntag an bis zum 5. Mai, wie der Sender ORF Tirol unter Berufung auf den Ischgler Gemeinderat berichtet.

"Wenn Skigäste in der Nacht durchgehen, ist das immer ein Gefahrenpotenzial für andere", sagte der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz. "Und mit Skischuhen kann man auf Asphalt ausrutschen, darüber hinaus ist das eine Lärmbelästigung."

Nachtschwärmer auf Skischuhen seien eine Gefahr für sich selbst, erklärte der Gemeinderat zur Begründung. Außerdem störe das laute Klopfen der Hartschalentreter viele Feriengäste.

Auch Skier, Skistöcke und Snowboards haben ab Sonntag nachts nichts mehr auf den Straßen in Ischgl zu suchen. Wegen der auf der Schulter getragenen Skier ist es laut Kurz immer wieder zu Verletzungen gekommen.

Der abendliche Après-Ski-Spaß kann in dieser Saison mit einer saftigen Geldbuße enden, sofern man die neuen Regeln nicht beachtet. Verstöße können mit bis zu 2000 Euro geahndet werden, im Normalfall seien allerdings nur 25 Euro fällig.

Was aber, wenn man in einer Gaststätte versackt und die 20-Uhr-Skischuh-Grenze überschritten ist? Für diesen Fall empfiehlt der Tourismusverband, ein Taxi zu rufen. Maximal zehn Meter bis zum Auto bleiben auch mit Skischuhen straffrei.