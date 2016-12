Istanbul Türkei eröffnet ersten Straßentunnel zwischen Europa und Asien

In Istanbul ist der erste Straßentunnel zwischen Asien und Europa eröffnet worden. "Der Eurasien-Tunnel war einer unserer größten Träume", sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim bei der Eröffnungszeremonie, an der auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan teilnahm. Yildirim verkündete zugleich, der neue Mega-Flughafen Istanbuls, der "der größte der Welt" werden solle, werde am 26. Februar 2018 in Betrieb gehen.

Der Avrasya-Tunnel (Eurasien-Tunnel), den nur Autos und Kleinbusse befahren dürfen, soll der staugeplagten Millionenmetropole Erleichterung verschaffen. Istanbul ist die einzige Stadt weltweit, die auf zwei Kontinenten liegt. Die beiden Stadthälften sind nun durch fünf Verkehrswege miteinander verbunden: Im vergangenen August wurde die dritte Brücke über den Bosporus eröffnet. Seit Oktober 2013 verkehrt eine U-Bahn unter der Meerenge.

Die Regierung der Türkei nennt den Eurasien-Tunnel ein "Jahrhundertprojekt". Künftig sollen bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Tag den zweistöckigen Tunnel passieren. Die Fahrtzeit zwischen den beiden Punkten, die die Röhren verbinden, soll von 100 auf 15 Minuten verkürzt werden. Ein 5,4 Kilometer langer Abschnitt des 14,6 Kilometer langen Straßentunnels verläuft unter dem Bosporus - teilweise in einer Tiefe von mehr als 100 Metern.

Nach offiziellen türkischen Angaben handelt es sich um den tiefsten und breitesten Tunnel weltweit. Er soll zugleich erdbeben- und tsunamisicher sein und bei Bedarf als Schutzbunker genutzt werden können. Der Tunnel wurde in weniger als drei Jahren fertiggestellt: Der Grundstein wurde am 19. April 2014 gelegt. Verkehrsminister Arslan sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Regierung erwäge nun einen dritten Bosporus-Tunnels mit drei Etagen für eine Bahn- und Straßenverbindung.

Der Eurasien-Tunnel wurde von einem Konsortium aus der türkischen Baufirma Yapi Merkezi und der südkoreanischen SK Group für umgerechnet 1,19 Milliarden Euro gebaut. Eine Bohrmaschine grub die Röhren mit einer Geschwindigkeit von acht bis zehn Metern pro Tag durch den Untergrund. Laut den Ingenieuren könnte man mit dem verbauten Zement 18 Stadien füllen und mit dem verwendeten Stahl zehn Eiffeltürme errichten.

Erdogans umstrittene Jahrhundertprojekte

Die Tunnel gehören zu einer Reihe von Megaprojekten, mit denen Erdogan seit seinem Amtsantritt als Regierungschef 2003 danach strebt, die Infrastruktur des Landes zu erneuern und eine "neue Türkei" zu erschaffen. Während die ehrgeizigen Vorhaben bei vielen Türken Grund für Stolz sind, stoßen sie wegen ihrer hohen Kosten und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt auch auf Kritik. Hier eine Übersicht der weiteren Projekte, von denen mehrere noch im Bau sind: