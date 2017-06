Demütigung durch Billigairline Gelähmter muss Flugzeugtreppe hochrobben

Die Flugzeugtreppe hochrobben oder am Urlaubsort bleiben - diese Wahl hatte Hideto Kijima, als er vor Kurzem mit Freunden von der Insel Amami nach Hause in Osaka fliegen wollte. Der 44-Jährige ist von der Hüfte abwärts gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen.

Eine Angestellte der japanischen Billigairline Vanilla Air hatte ihm mitgeteilt, dass es aus Sicherheitsgründen verboten sei, dass jemand ihn die Stufen hochtrage - auch seine Freunde dürften dies nicht tun. Einen Lift gab es nicht. In einem Blog berichtete Kijima, er sei gezwungen gewesen, die Treppe ins Flugzeug auf den Armen hochzukriechen. Laut der Zeitung "Asahi" musste er 17 Stufen überwinden.

Am Mittwoch entschuldigte sich die Billigfluglinie von All Nippon Airways. Ein Sprecher von Vanilla Air sagte, seitdem habe die Fluggesellschaft Lifts für behinderte Passagiere am Flughafen von Amami obligatorisch eingeführt. Die Konkurrenzlinie Japan Airlines erklärte, sie habe einen Speziallift für Rollstuhlfahrer an dem Airport. Sollte dieser nicht zur Verfügung stehen, würde ein Angestellter hilfebedürftige Reisende tragen, erklärte ein Sprecher.

Mit einem ähnlichen Problem sah sich im Februar eine junge Irin auf dem Dubliner Flughafen konfrontiert. Die 20-jährige Rollstuhlfahrerin wollte mit Ryanair nach London zur Fashion Week fliegen, wie sie der britischen Zeitung "The Guardian" erzählte. Nach eigener Aussage musste sie bereits beim Boarding 15 Minuten länger als die anderen Passagiere warten, dann wurde sie gefragt, ob sie das Flugzeug über die Treppe besteigen könne.

Die Maschine hob ohne sie ab, sichtlich verstört blieb sie am Gate sitzen. Das Bodenpersonal von Ryanair habe sich nicht um sie gekümmert, sagt sie. Erst mit einer späteren Maschine konnte sie abheben.

Das Statement von Ryanair war laut der Zeitung: "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, aber dieser Kunde kam 13 Minuten vor Abflug zum Gate und hatte keinen Rollstuhl-Service gebucht." Die Irin hingegen sagt, sie hätte bei der Buchung angegeben, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Bei einer Flugdatenänderung sei die Information wohl auf der Strecke geblieben.