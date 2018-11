Unwetter in Jordanien Nach Evakuierung - Felsenstadt Petra wieder offen

Als wäre nichts gewesen: Auf den Bildern der Live-Webcam, die am Sonntagnachmittag das Treiben am Besucherzentrum der berühmten Felsenstadt zeigen, sieht man Touristen in kurzen Hosen und T-Shirts. Die Sonne scheint. Es herrscht kein Riesengedränge am Eingang, aber es ist einiges los an einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Nahen Osten. Auch eine Mitarbeiterin des Mövenpick Hotels vor Ort bestätigt dem SPIEGEL in einem Telefonat: "Heute ist wieder ein ganz normaler Tag für uns. Die Felsenstadt ist offen."

Visit Petra today ; everything back to normal and the services are available as usual.#Petra #Jordan pic.twitter.com/fSvWTRaHax — Visit Petra (@VisitPetra) 11. November 2018

Nach sintflutartigen Regenfällen hatten jordanische Sicherheitskräfte die Welterbestätte evakuieren müssen. Mehr als 3500 Touristen mussten am Freitag die bekannte archäologische Stätte wegen Überschwemmungen verlassen. Vorangegangen waren heftige Regenfälle, bei denen lokalen Medien zufolge mindestens zwölf Menschen in dem arabischen Land getötet wurden.

Aufnahmen von Besuchern in Petra zeigten, wie sich Wassermassen durch die Felsformationen der archäologischen Stätte schoben. Die Touristen brachten sich auf höher gelegenen Felsen vor dem reißenden Strom in Sicherheit. Alle Touren in das Gebiet wurden vorläufig ausgesetzt.

Flash flooding in Petra pic.twitter.com/X8K5syKE3k — HeyReno (@BCandDoubleP) 9. November 2018

Anderenorts in Jordanien geht die Suche des Zivilschutzes nach Vermissten in den betroffenen Flutgebieten weiter. Das Militär setzte Helikopter ein. Die Regierung des Königreichs versprach unterdessen, mehr in die Infrastruktur der betroffenen Flutgebiete zu investieren.

Bereits in der Woche zuvor starben mindestens 21 Menschen bei Überschwemmungen. Zwei Minister traten daraufhin zurück. Heftige Unwetter waren zuletzt in weiten Teilen der arabischen Welt niedergegangen. So regnete es auch auf der arabischen Halbinsel - unter anderem in Katar, Kuwait und Saudi-Arabien - ungewöhnlich stark.