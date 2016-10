Everest-Bergsteigerin Junko Tabei ist tot "Der Wille zählt"

"Uns wurde gesagt, wir sollten lieber Kinder aufziehen", sagte Junko Tabei. Damals, 1975, sollten Frauen zu Hause bleiben. Die Leidenschaft der 1,52 Meter großen Japanerin galt jedoch seit ihrer Kindheit den Bergen. Am 16. Mai 1975 erreichte sie als erste Frau der Welt den Gipfel der Mount Everest. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben.

Für viele Japanern war Tabei mit ihrer unbändigen Lebenslust und ihrem Tatendrang ein Vorbild. "Ich habe doch nur das getan, was ich wollte. Und so halte ich es bis heute ", sagte sie einestages im vergangenen Jahr zum 40. Jahrestag ihrer Everest-Besteigung.

1992 war sie die erste Frau, die die Seven Summits, die höchsten Berge aller sieben Erdteile, bestiegen hatte. Und auch als sie immer wieder gegen Krebserkrankungen kämpfen musste, nahm sie sich Berge im In- und Ausland vor. So kletterte sie seit 2012 alljährlich mit Jugendlichen aus ihrer ein Jahr zuvor von einem Erdbeben und Tsunami verwüsteten Heimatregion im Nordosten auf Japans höchsten Berg, den Fuji.

Im vergangenen Jahr sprach einestages mit Junko Tabei - wie sie ihre Liebe zu den Bergen entdeckte, über ihre Ohnmacht in der Lawine am Everest und über den Moment auf dem Gipfel: