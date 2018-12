CO2-Ranking TUIfly und Condor unter den am wenigsten klimaschädlichen Airlines

Unter den zehn zumindest relativ klimafreundlichsten Airlines der Welt gehören einer Studie zufolge gleich zwei deutsche Fluglinien. Wie die Umweltorganisation Atmosfair mitteilte, finden sich TUIfly und Condor auf den vorderen Plätzen.

Wer die am wenigsten klimaschädliche Airline der Welt ist, ist noch unbekannt. Das vollständige Ranking will die Organisation am Samstagmittag bekanntgeben.

Atmosfair bewertet seit 2012 jedes Jahr die rund 200 größten Fluggesellschaften weltweit nach der verursachten Umweltbelastung. Der Index basiert auf dem CO2-Ausstoß einer Airline pro Kilometer und Passagier auf allen geflogenen Strecken.

TUIfly ist seit Beginn des Rankings stets auf den vorderen Plätzen des Atmosfair-Index zu finden. Die Airline setzt viele moderne Flugzeug-Modelle mit geringen CO2-Emmissionen ein. Auch Condor landete bereits im vergangenen Jahr auf Platz neun und zählte damit zu dem klimafreundlichsten Fluggesellschaften.

Die gute Bewertung von Condor und TUIfly hängt unter anderem mit der Eigenschaft als Ferienflieger zusammen. Zu den Kriterien für die Index-Beurteilung der Klimafreundlichkeit der gut 200 weltgrößten Fluggesellschaften zählt unter anderem die Zahl der bei einem Flug transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem klimaschädlichen CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit.

Allerdings bleibt das Reisen per Flugzeug extrem klimaschädlich, auch mit einer der Airlines auf den vorderen Plätzen des Rankings. Das liegt auch daran, dass Flugzeuge das CO2 in großer Höhe ausstoßen, wo es dem Umweltbundesamt zufolge etwa dreimal so stark Einfluss auf der Klima nimmt wie die gleiche Menge aus einem Autoauspuff.