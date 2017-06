An Bord einer Easyjet-Maschine hat es offenbar ein "verdächtiges Gespräch" gegeben - was den Piloten dazu veranlasste, außerplanmäßig in Köln/Bonn zu landen. Nach Angaben der Polizei ging es um ein Gepäckstück, das keinem Passagier zugeordnet werden konnte. Der Rucksack wurde nach der Landung kontrolliert gesprengt.

Die Maschine war nach Angaben des Flughafens Köln/Bonn auf dem Weg von Ljubljana in Slowenien nach London. Während des Flugs sei der Pilot über eine verdächtige Situation an Bord informiert worden und habe sich entschlossen, zwischenzulanden, hieß es in der Mitteilung des Flughafens.

Die 151 Passagiere hatten demnach die Maschine nach der problemlosen Landung über die Notrutschen verlassen. Anschließend wurden sie in den Transitbereich gebracht. Die Fluggäste seien unmittelbar nach der Landung von der Polizei kontrolliert und befragt worden, hieß es.

Der Flugbetrieb wurde um 19 Uhr auf Anordnung der Polizei unterbrochen. Kurz vor 22 Uhr wurde der Flughafen für Starts wieder freigegeben. Zehn Flüge waren in der Zeit umgeleitet worden, 20 Abflüge hätten sich verspätet, hieß es in der Mitteilung.