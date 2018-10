Ausgebrannter ICE Bahn plant eingleisigen Betrieb zwischen Frankfurt und Köln

Reisende zwischen den Metropolen Köln und Frankfurt können aufatmen. Die Deutsche Bahn plant, am Samstagmorgen einen eingleisigen Betrieb auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke wieder aufzunehmen. Das erfuhr der SPIEGEL aus Bahnkreisen.

Am vergangenen Freitagmorgen war ein ICE auf der Fahrt nach München in Brand geraten. 510 Passagiere mussten den Zug nach einem Nothalt verlassen. Dabei entstanden an den Gleisen erhebliche Schäden durch die große Hitzeentwicklung. Dies gilt insbesondere für jenes Gleis, auf dem der brennende Zug stand. Aber auch das Gegengleis wurde beschädigt. Was die Reparatur komplizierter macht: Es handelt sich nicht um ein Schotterbett, auf das die Gleise verlegt wurden, sondern eine feste Betonfläche, weil diese besser geeignet ist für die bis zu 300 Stundenkilometer schnellen Züge, als die konventionelle Bauweise.

Die Verantwortlichen der Bahn haben sich deshalb dazu entschlossen, das Gegengleis mit einem Provisorium so zu reparieren, dass wieder Züge verkehren können. Auf der notdürftig reparierten Strecke können die Züge allerdings nur mit reduziertem Tempo fahren. Wie groß dadurch der Zeitverlust ist, wird derzeit berechnet. Er dürfte aber nur noch wenige Minuten betragen. Auf diese Weise hofft die Bahn, zwei Drittel des ursprünglichen ICE-Verkehrs auf der Schnellstrecke fahren lassen zu können. In der Nacht soll dann das Gleis vollständig wieder repariert werden.

Reparaturen könnten mehrere Monate dauern

Die Reparatur der Gleise, auf denen der brennende Zug stand, wird sich hingegen noch länger hinziehen. Derzeit untersuchen Bahnmitarbeiter, wie stark die Konstruktion unterhalb der Betonplatte durch die große Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dazu bohren sie in den Untergrund und analysieren den Bohrkern auf mögliche Spuren, die durch den Brand entstanden sein könnten. Ergebnisse sollen bis zum Wochenende vorliegen.

Der Bahnvorstand steht dann vor einer schwierigen Entscheidung: Soll die gesamte beschädigte Stelle auf der Schnellstrecke provisorisch mit Schottergleis geflickt oder sogleich mit der Betonplatte repariert werden? Im schlimmsten Falle könnte es mehrere Monate dauern, bis auch das zweite Gleis wieder in Betrieb geht.

Die Ermittlungen zur Brandursache gehen indes weiter. Im Verdacht steht ein Transformator in dem ausgebrannten Waggon, der sich entzündet hat. In seiner heutigen Sitzung hat sich auch der Verkehrsausschuss des Bundestages mit dem Unglück des ICE befasst.

Für die Bahn bedeutet der Vorfall einen herben Rückschlag im Bemühen, die Zuverlässigkeit des Fernverkehrs wieder anzuheben. In den vergangenen Monaten ist die Pünktlichkeit immer weiter zurückgegangen. Durch die Umleitungen im Zuge des ICE-Brandes müssen die Bahnreisenden mindestens 90 Minuten längere Fahrtzeiten zwischen Köln und Frankfurt einplanen. Die Verzögerungen strahlen auf den Bahnverkehr im gesamten Bundesgebiet aus.