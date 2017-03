Strengere Kontrollen Kölner Dom weist Touristen mit Koffern ab

Große Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke sind ab sofort im Kölner Dom tabu. Die ab heute gültigen Bestimmungen sollen dazu beitragen, die Besucher der Kathedrale vor Terroristen zu schützen. Handgepäck bleibt erlaubt.

Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt - von den Domschweizern sowie von Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdiensts. "Wir wollen, dass die Menschen nach wie vor einfach in den Dom kommen können, sich dabei aber auch möglichst sicher fühlen", rechtfertigte Dompropst Gerd Bachner die Kontrollen bereits Mitte Februar laut dem Sender Domradio bei einer Pressekonferenz. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Polizei erstellt worden und hätten keinen konkreten Anlass.

Der Dom sei ein Symbolobjekt und damit per se gefährdeter als andere Gebäude, sagte demnach Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies. "Wenn wir in einer Oase des Glücks und des Friedens leben würden, müssten wir uns nicht so viele Gedanken machen." Terrorismus und das Handeln bestimmter Einzelpersonen machten das Sicherheitskonzept aber erforderlich.

Viele Touristen mit großen Koffern sind bereits am ersten Tag des neuen Verbots zurückgewiesen worden. Heiner Drees aus Gütersloh ärgert sich richtig, weil er nicht hineingelassen wird. "Ich finde das albern", schimpft er. "Dass ich als deutscher Staatsbürger jetzt nicht mal hier unser Heiligtum besuchen kann, das geht zu weit." Er glaubt, dass die Kirche den Besucherverlust empfindlich spüren wird: "Die zünden doch fast alle eine Kerze für 50 Cent an, und das fällt jetzt weg."

"Nur ein Kerzchen anzünden"

Ein älterer Mann mit Rollkoffer wendet sich kopfschüttelnd ab, nachdem ihm von einem Domschweizer in roter Robe der Zugang verwehrt wurde. "Ich wollte nur mal eben zum Marienaltar, 'n Kerzchen anzünden", sagt er. "Ich wohne schon seit über 50 Jahren in Süddeutschland, und jedes Mal wenn ich in meine alte Heimat gekommen bin, war ein Besuch im Dom mit Koffer möglich. Bis heute."

Einige reagierten verständnisvoll, andere verärgert. Es gebe unterschiedliche Auffassungen dazu, wie weit man mit den Sicherheitsmaßnahmen gehen solle, sagt Dompropst Bachner. Er habe den Eindruck, dass dieser Weg von der großen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen werde.

Schließfächer oder andere Abgabemöglichkeiten wird es laut Bachner weder im noch am Dom geben. Touristen sollten dafür unter anderem die Lagerplätze im Hauptbahnhof nutzen. Manche Familien behelfen sich damit, dass einer zurückbleibt und auf die Koffer aufpasst. Ein anderer Tourist hat sein Gepäckstück am Morgen einem Bettler vor dem Hauptportal anvertraut.

Angaben des Polizeipräsidenten zufolge wird derzeit auch die Videoüberwachung im Domumfeld ausgeweitet. Der Ausbau auf rund 20 Kameras gilt aber nicht nur potenziellen Terroristen, sondern soll auch Taschendiebe abschrecken.

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten hatte es bereits an Heiligabend erstmals Taschenkontrollen am Kölner Dom gegeben. Dieser gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist schon mehrfach zum beliebtesten Bauwerk der Deutschen gewählt worden. Er wird jeden Tag von durchschnittlich 20.000 Menschen besucht.