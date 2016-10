Krankmeldungen TUIfly muss fast die Hälfte seiner Flüge streichen

Die kurzfristigen Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals der TUIfly wirbeln deren Flugpläne immer heftiger durcheinander. Wie an den Vortagen wurden auch am Donnerstagmorgen mehrere TUIfly-Flüge gestrichen. Von 110 vorgesehenen Flügen muss das Unternehmen 47 Flüge ersatzlos streichen, wie die Airline aus Hannover in einer Erklärung bekannt gab.

Die Flüge werden annulliert, obwohl die Fluggesellschaft versucht hat, Ersatz zu beschaffen: "Das Unternehmen hat heute 18 zusätzlich gecharterte Flugzeuge anderer Airlines für TUIfly im Einsatz", heißt es in der Mitteilung.

Die vielen "kurzfristigen Krankmeldungen" des Personals hatten bereits am Montag und Dienstag für zahlreiche Verspätungen gesorgt, am Mittwoch dann für die Streichung von rund einem Viertel der geplanten Flüge. Da TUIfly auch für Air Berlin Flüge anbietet kommt es auch bei der Fluglinie zu Ausfälle. Am Mittwoch musste sie knapp jeden zwanzigsten Flug streichen. Betroffen waren der Airline zufolge 32 von insgesamt 696 Flügen. Mit weiteren Flugausfällen wird gerechnet.

Hintergrund vieler Krankmeldungen sind offenbar Sorgen der Mitarbeiter um ihre Zukunft wegen des geplanten Zusammenschlusses von TUIfly mit Teilen von Air Berlin. Darüber wurde bereits seit der vergangenen Woche spekuliert. Die Beschäftigten wurden aber nicht informiert. Am Mittwoch schließlich hatten die TUIfly-Mutter TUI sowie Air Berlin und deren Großaktionär Etihad die Pläne bestätigt. TUIfly ergänzte, den Mitarbeitern seien "Zugeständnisse" gemacht worden. Unter anderem sollten die bestehenden Tarifverträge von dem geplanten Zusammengehen "unberührt bleiben".

Ihre Kunden rief die Fluggesellschaft am Donnerstag auf, den aktuellen Status ihres Flugs auf der Webseite zu überprüfen. Außerdem stehe die Servicehotline 0800-9006090 zur Verfügung. Die "extrem kurzfristigen Krankmeldungen" machten es der Airline unmöglich, alle betroffenen Kunden frühzeitig zu informieren und ihnen alternative Reisemöglichkeiten anzubieten, erklärte das Unternehmen. Air Berlin informiert ebenfalls auf ihrer Webseite über den Flugstatus.

Die Flugpassagiere können in diesem Fall Ausgleichszahlungen nach EU-Recht fordern. "Interne Probleme wie bei TUIfly und Air Berlin sind keine außergewöhnlichen Umstände oder höhere Gewalt", sagt der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Nur in solchen Fällen wäre eine Fluggesellschaft von der Zahlungspflicht befreit. Bei Annullierungen und Verzögerungen von mehr als drei Stunden steht Passagieren laut EU-Fluggastrechteverordnung eine Ausgleichszahlung zu. Ihre Höhe liegt je nach Flugdistanz zwischen 250 und 600 Euro.