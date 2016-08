Kreuzfahrt-Ranking: Nabu hält Reedern Greenwashing vor

Die Kreuzfahrtbranche feiert Erfolgszahlen, die Reedereien bauen ihre Flotten aus - in Sachen Umweltschutz geht es jedoch nur langsam voran. Zu langsam jedenfalls für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Um den Unternehmen mehr Druck zu machen, veröffentlichen die Umweltschützer zum fünften Mal ihr Kreuzfahrt-Ranking, für das sie den europäischen Markt auswerten. Ihr Fazit: Auf keinem der europäischen Kreuzfahrtschiffe sei eine Reise derzeit aus Umwelt- und Gesundheitssicht uneingeschränkt empfehlenswert.

Nach wie vor verzichte keine Reederei vollkommen auf Schweröl, beklagt der Nabu, nur elf der in Europa fahrenden Schiffe erfüllten mehr als die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Abgase. Darunter sind die "Aida Prima" von Aida Cruises, "Europa 2" von Hapag-Lloyd und die "Mein Schiff 3 bis 5" von TUI Cruises, die die Spitzenplätze im Ranking erreichten. Sie verfügen über SCR-Katalysatoren und verwenden zum Teil Landstrom oder Flüssig-Erdgas im Hafen.

Für das alljährliche Nabu-Kreuzfahrt-Ranking hätten nicht die Reedereien selbst die Antworten geschickt, sondern ihr Verband Clia habe lediglich zusammengefasste Daten und oberflächliche Angaben zur Verfügung gestellt, kritisierte der Nabu-Leiter Verkehrspolitik Dietmar Oeliger in Hamburg. Clia Deutschland, der Verband der Kreuzfahrtindustrie, wies die Vorwürfe zurück. Zahlen seien falsch interpretiert worden, außerdem gebe es keinen wissenschaftlichen Standard für das Ranking, dessen Bewertungskriterien jährlich geändert würden.

"Aida Prima" noch immer ohne funktionierendes Abgassystem

Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller ist trotz mancher Fortschritte nicht zufrieden. "Seit Jahren verkünden die Reeder vollmundig, umweltfreundlicher zu werden", teilte er mit, außer PR-Texten komme jedoch kaum etwas Substanzielles in der Praxis an. Miller spricht von Greenwashing. Die Anbieter würden Unsummen für Bespaßung und den gastronomischen Service an Bord ausgeben, während sie beim Umweltschutz weiter sparten, "wo es nur geht". Darunter litten vor allem die Anwohner in Hafenstädten.

Auch der Sieger des Ranking sei kein Vorzeigeunternehmen: Trotz anderslautender Ankündigungen nutze die Flotte der Rostocker Reederei Aida Cruises weiterhin Schweröl, Rußpartikelfilter seien bisher noch auf keinem Schiff in Betrieb. Und auf dem Neuling "Aida Prima" - auf Platz eins des Rankings - sei das gepriesene Abgassystem auch ein halbes Jahr nach der Taufe noch nicht in Betrieb genommen. Vor den Feierlichkeiten in Hamburg hatten die Rostocker mit der neuen Technologie geworben, fahren aber seitdem mit Marinediesel, was gerade mal die gesetzlichen Vorgaben auf Elbe, Nord- und Ostsee erfüllt.

"Zurzeit laufen zahlreiche Tests und Kalibrierungen sowie der Zulassungsprozess", hat Aidas Umweltdirektorin Monika Griefahn vor Kurzem in einem Newsletter mitgeteilt. Das dreistufige System zur Abgasnachbehandlung, das die Emission von Rußpartikeln, Schwefel- und Stickoxiden verringern soll, sei sehr komplex. Die Behörden der EU und des Bundes müssten für das weltweit "komplett neue System" noch "eine Vielzahl von Standards, gesetzlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren" zusammenführen.

Immerhin: Das einzige Schiff, das im Hamburger Hafen die vor Kurzem eröffnete Landstromanlage nutzt, ist die "Aida Sol". Von den rund 40 Schiffen, die 2016 die wichtigste deutsche Kreuzfahrtdestination anlaufen, ist laut Nabu eine Handvoll theoretisch dazu in der Lage. Die Politik müsse stärker auf die Reeder einwirken, diese Energie bei vorhandenen Anschlüssen auch zu nutzen, auch wenn sie teurer sei als Marinediesel im Hafen, forderte Hamburgs Nabu-Vertreter Malte Siegert. Andernfalls sollten Strafen erlassen werden.

Der Einsatz schwefelärmerer Treibstoffe in der Schifffahrt auf Nord- und Ostsee seit mehr als einem Jahr hat nach früheren Erkenntnissen des Nabu erste Wirkung gezeigt: Die Luftschadstoffbelastung in der Region sei erheblich zurückgegangen. Seit Anfang 2015 dürfen Handels- und Kreuzfahrtschiffe sowie Fähren in Nord- und Ostsee nur noch mit einem Treibstoff unterwegs sein, der 0,1 Prozent Schwefel und nicht mehr 1,0 Prozent enthält. Alternativ müssen die Abgase über eine Waschanlage an Bord (Scrubber) gereinigt werden.