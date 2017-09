Kreuzfahrtschiff "Dream World" Das wird eng

Seit Sonntagmorgen ist die "Dream World" auf dem Weg ins offene Meer. 30 Kilometer muss das Schiff von der Meyer Werft in Papenburg dabei über die Ems zurücklegen. Während der Fahrt wird es an mehreren Stellen besonders eng: An der Friesenbrücke nahe Weener, an der Jann-Berghaus-Brücke in Leer sowie am Emssperrwerk in Gandersum. Ziel der Fahrt ist Eemshaven. Von dort aus soll das Schiff laut Meyer Werft die technische und nautische Probefahrt auf der Nordsee absolvieren.

Für die Überführung der "World Dream" wurde die Ems auf einer Länge von mehr als 30 Kilometern aufgestaut. Das Schiff mit einem Tiefgang von 8,10 Metern und einer Länge von 335 Metern kann nur dann sicher fahren, wenn der Wasserstand einen Meter höher liegt als das erwartete mittlere Tidehochwasser. Seit Inbetriebnahme des Sperrwerks im Jahr 2002 wurden nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereits 35 Schiffe überführt.

China, Vietnam, Philippinen

Das Schiff absolviert die Überführung nach Angaben der Werft rückwärts. Das habe sich wegen der besseren Manövrierfähigkeit bewährt. Während der Fahrt wird der Innenausbau fortgesetzt.

Die asiatische Reederei Dream Cruises will mit dem Luxusliner künftig von China aus unter anderem Vietnam und die Philippinen anlaufen. Das Schiff ist laut NDR für 3300 Passagiere und 1700 Crew-Mitglieder ausgelegt.

Über eine Abgasreinigungsanlage für die anfallenden Schadstoffe verfügt die "World Dream" nicht. Denn auf dem asiatischen Markt gibt es keine entsprechenden Vorschriften, berichtet der NDR unter Berufung auf die Meyer Werft. Umweltorganisationen weisen seit Jahren auf die schlechte Bilanz von Kreuzfahrtschiffen hin.