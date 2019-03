Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" Seenotrettung per Helikopter unterbrochen

Die dramatische Rettungsaktion vor der Westküste Norwegens ist unterbrochen: Hubschrauber sollten keine Menschen mehr von Bord der "Viking Sky" an Land fliegen. Das teilte der südnorwegische Rettungsdienst am Sonntag mit. Der Kapitän werde laut Nachrichtenagentur NTB während des Manövers entscheiden, ob die Evakuierung per Helikopter fortgesetzt werden solle.

Bislang sind rund 460 der insgesamt mehr als 1300 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Land geholt worden. Währenddessen geleiten Schlepper das Schiff in den Hafen der nahen Stadt Molde.

Die "Viking Sky" war am Samstagnachmittag wegen Problemen mit dem Antrieb während eines Sturms in Seenot geraten, und das in einem gefährlichen Abschnitt der zentralen Westküste Norwegens.

Seegang erschwert Rettung

Die meisten Fahrgäste sind laut Behördenangaben Briten und Amerikaner. Auch zwei deutsche Frauen, 74 und 66 Jahre alt, waren laut Reederei mit dem Schiff unterwegs.

Die Evakuierung dauert deshalb so lange, weil die Hubschrauber nur jeweils rund 15 Menschen pro Flug in Sicherheit bringen können. Am Ort der Havarie herrschte hoher Seegang, der die Rettung erschwerte.

Passagiere twitterten Bilder und Videos von Bord. Darauf zu sehen ist, wie sehr die "Viking Sky" schwankte. Durch die Fenster sind riesige Wellen zu sehen. Sessel, Tische und Pflanzen rutschten im Inneren auf dem Boden hin und her, einer Frau fiel eine Deckenverbauung auf den Kopf.

Video Alexus Sheppard

Viele Menschen an Bord trugen Rettungswesten. Ein Passagier schrieb, die Besatzung mache einen fantastischen Job und sorge dafür, dass alle ruhig und versorgt seien. Das Meer sei weiterhin aufgewühlt.

Drei von vier Motoren laufen wieder

Nach Angaben des norwegischen Rundfunksenders NRK war die "Viking Sky" nur 100 Meter davon entfernt, auf Grund zu laufen. Drei Antriebe des Schiffes liefen in der Nacht zum Sonntag aber wieder. Es fahre nun langsam in Richtung der nahen Stadt Molde und werde von zwei Schleppern begleitet. Der südnorwegische Rettungsdienst twitterte, die Evakuierung erfolge sehr vorsichtig.

Auch Besatzungsmitglieder einer Frachters in Sicherheit

Auch die neun Besatzungsmitglieder des im selben Küstengebiets in Seenot geratenen Frachters "Hagland Captain" wurden laut Nachrichtenagentur NTB mittlerweile in Sicherheit gebracht. Der Frachter war auf dem Weg zur "Viking Sky", als bei ihm ebenfalls der Motor ausfiel. Daraufhin hatte es Schlagseite bekommen.

Die Evakuierten kamen in ein Notaufnahmezentrum in der Stadt Brynhallen, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo. Die Verletzten wurden dann in drei Krankenhäuser gebracht.