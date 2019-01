Personalmangel wegen Shutdown US-Behörde stoppt Landungen an New Yorker Flughafen

Die Folgen der Haushaltssperre in den USA machen sich immer deutlicher im Flugverkehr bemerkbar. Am Freitagmorgen hat die zuständige US-Behörde Federal Aviation Authority (FAA) am New Yorker Airport LaGuardia für kurze Zeit einen Stopp der Landungen verhängt. In den Flugkontrollzentren bei Washington und in Florida würde das nötige Personal fehlen, teilte die FAA mit. Eine zunehmende Anzahl der Beschäftigten melde sich krank.

Dort wie in anderen staatlichen Institutionen werden die Angestellten aufgrund des Shutdowns seit 35 Tagen nicht mehr bezahlt. Um 10.45 Uhr wurden Landungen laut der Nachrichtenagentur Reuters am LaGuardia-Airport wieder genehmigt. Laut der FAA müssten Passagiere aber mit Verspätungen von etwa 90 Minuten rechnen.

"Wir versuchen die Auswirkungen abzumildern, indem wir das Personal aufstocken, den Verkehr umleiten und den Abstand zwischen den Flugzeugen vergrößern", teilte die Behörde mit. Zuvor gab sie bekannt, dass aus Personalmangel bei den Lotsen sich auch an den Flughäfen in Newark bei New York und in Philadelphia Flüge verzögern würden.

Gerade erst hatten die Gewerkschaften der Fluglotsen, Piloten und Flugbegleiter in den USA vor den Folgen des Shutdowns gewarnt. Es seien so wenig Lotsen im Dienst wie seit 30 Jahren nicht. "Wir können weder das Risiko kalkulieren, noch vorhersagen, an welchem Punkt das System zusammenbricht", hieß es in einem offenen Brief, über den der "Guardian" und die "New York Times" berichteten.

Am Donnerstag hatte der US-Senat zwei Anträge zurückgewiesen, die das Ende des Shutdowns forderten. Die Haushaltssperre "hat bereits Hunderttausende Amerikaner an ihre Grenzen getrieben", sagte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, am Freitag per Twitter, und nun sei die Luftfahrt dran. Trump solle damit aufhören, "die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Nation zu gefährden".

In den vergangenen Tagen wurden Reisende bereits vorgewarnt, dass sie sich auf längere Wartezeiten an den Flughäfen einstellen sollten. Dies bezog sich bisher auf die Sicherheitskontrollen, da auch viele Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA nicht mehr zum Dienst erscheinen. Bisher lagen die Wartezeiten aber noch meist im normalen Rahmen von bis zu 30 Minuten.

Auch die größten US-Fluglinien, American Airlines, Southwest Airlines and JetBlue Airways, teilten mit, dass die Folgen des Shutdowns auf ihre Geschäft bisher noch beschränkt waren. Das könnte sich aber sich aber bald ändern. "Niemand kann die Folgen vorhersagen, wenn er [der Shutdown] andauert", sagte der Southwest-Chef Gary Kelly am Donnerstag.