Doha - Auckland nonstop Qatar Airways absolviert längsten Linienflug der Welt

14.535 Kilometer, zehn Zeitzonen: Wer in Doha an Bord geht und in Auckland aussteigt, hat den längsten Linienflug der Welt hinter sich. Mehr als 16 Stunden dauert die Nonstop-Verbindung mit Qatar Airways.