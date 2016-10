Panne auf Pazifikinsel Tongas Landebahn zappenduster - Flugzeug muss umkehren

Es fehlte nicht mehr viel und die Passagiere hätten die Südseeinsel mit Flipflops betreten - doch dann rückte der Traum vom Baden am Puderzuckerstrand erst mal wieder in weite Ferne. Ein Flugzeug von Air New Zealand musste vor Tonga umkehren, weil auf dem Flughafen der Pazifikinsel die Lichter auf der Landebahn ausgefallen waren. Die Maschine landete acht Stunden nach dem Start wieder in Auckland, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Ein Passagier fragte später auf Facebook belustigt, ob jemand die Stromrechnung des Flughafens zahlen könnte.

Tonga ist zwar ein armer Inselstaat mit 100.000 Einwohnern. Aber der Grund für die Dunkelheit am Airport war nicht die klamme Wirtschaft. Am Flughafen Fua'amotu wird gerade gebaut.

Air New Zealand werde einen Extraflug auflegen - bei Tageslicht, teilte die Airline mit.