Gartenlaube statt Gourmettempel Erfundenes Restaurant landet auf Platz eins bei Tripadvisor

Mit einem erfundenen Restaurant hat ein Londoner Journalist das Bewertungsportal Tripadvisor ausgetrickst: Mit gefälschten Restaurantkritiken machte Oobah Butler vom Magazin "Vice" seine Gartenlaube binnen weniger Monate zum bestbewerteten Restaurant der britischen Hauptstadt auf dem Portal - ohne je ein einziges Essen zu servieren.

Früher habe er sich Geld dazuverdient, indem er gefälschte Rezensionen über Restaurants geschrieben habe, die von Tripadvisor veröffentlicht wurden, berichtete Butler auf der Website von "Vice". "Restaurantinhaber zahlten mir zehn Pfund, und ich schrieb ihnen eine gute Kritik, ohne jemals dort gegessen zu haben." Irgendwann habe er sich dann gefragt, ob in "Zeiten der allgegenwärtigen Fehlinformation" sogar ein komplett erfundenes Restaurant möglich sei.

Für seine Erfolgsgeschichte brauchte Butler nur eine Internetseite, eine Telefonnummer und eine etwas ungenaue Adresse. In seinem Artikel beschreibt Butler ganz genau, wie er vorgegangen ist. Im April ging "The shed at Dulwich" im Internet an den Start, sämtliche Essensfotos waren gefälscht: Ein Nachtisch war ein mit Farbe bemalter Schwamm, ein Spiegelei drapierte Butler kunstvoll auf seinem nackten Fuß.

Im Mai wurde Butler bei Tripadvisor gelistet. Als Neueröffnung landete er erst einmal auf dem letzten Platz aller 18.149 verzeichneten Londoner Gaststätten. Dank positiver Bewertungen seiner Freunde schaffte er es bis Ende August auf Platz 156.

"Beim Anblick meiner Fußsohle mit Ei läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen"

Butler erhielt nun haufenweise Reservierungsanfragen - die er natürlich alle abwimmeln musste. "Mir wird klar, woran es liegen muss: Tische nur nach Vereinbarung, keine Adresse - das insgesamt äußerst exklusive Flair hat den Menschen den Verstand geraubt", schreibt er. "Beim Anblick meiner Fußsohle mit Ei läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen."

Im November war er schließlich am Ziel: Begeisterte Kritiken und Tausende Suchanfragen machten "The shed at Dulwich" auf Tripadvisor zum bestbewerteten Londoner Restaurant. Um den Schwindel aufzulösen, öffnete Butler seine Laube nun wirklich - und servierte Fertiggerichte.

Tripadvisor erklärte in der "Times", das Bewertungsportal habe "The shed at Dulwich" schon länger auf dem "Radar" gehabt, früher oder später wäre der Eintrag also gelöscht worden. Seine Vertrauenswürdigkeit sieht Tripadvisor nicht beschädigt: Betrüger seien sonst nur daran interessiert, die Bewertungen echter Firmen zu manipulieren. Erfundene Restaurants ausfindig zu machen, sei daher normalerweise nicht nötig.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein fiktives Restaurant auf Tripadvisor exzellente Bewertungen erhält. 2013 erfand etwa ein Geschäftsmann ein Restaurant, um auf die unregulierte Kommentarfunktion bei Tripadvisor hinzuweisen. Für zwei Monate blieb er unenttarnt.