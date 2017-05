IT-Panne bei British Airways Flugbetrieb läuft wieder, Koffer stecken fest

Gute Nachrichten für Reisende: Nach dem Ausfall des IT-Systems bei British Airways mit verspäteten und gestrichenen Flügen weltweit normalisiert sich der Flugbetrieb wieder. Am Montag sollten alle Flüge planmäßig vom Londoner Flughafen Gatwick starten, teilte die Airline mit.

Am Flughafen Heathrow, dem wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuz Europas, sollten zumindest alle Langstreckenflüge sowie ein Großteil der Kurzstreckenflüge stattfinden. Passagiere sollten sich laut British Airways dennoch online informieren, bevor sie sich auf den Weg zum Flughafen machten.

Insgesamt müssten am Montag nur fünf Prozent der Flüge annulliert werden, sagte British-Airways-Chef Alex Cruz. Laut dem Webportal flightaware.com fielen am Montag 27 Flüge der Airline aus, 56 waren verspätet. Die spanischen Schwestergesellschaften Iberia und Air Nostrum strichen demnach mehr als 300 Verbindungen.

Man komme gut damit voran, das Computersystem wiederherzustellen, hieß es. Tausende Koffer befanden sich Medienberichten zufolge allerdings noch am Flughafen. Mitarbeiter bemühten sich, das Gepäck möglichst bald an die Besitzer weiterzugeben.

Eine Computerpanne hatte am Samstag den Flugbetrieb bei British Airways lahmgelegt. Alle Flüge von Heathrow und Gatwick wurden abgesagt. Weltweit kam es zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen - ausgerechnet an dem Wochenende, an dem viele Menschen in Großbritannien in den Urlaub aufbrechen wollten: An diesem Montag war dort Feiertag. In England beginnt zudem eine Ferienwoche.

Von der Panne betroffen waren sämtliche Check-in-Systeme und das Kundencenter von British Airways. Auch am Frankfurter Flughafen kam es zu Beeinträchtigungen. Am Sonntag waren dort zwei Flüge gestrichen worden, und auch schon am Samstag waren Flüge von Frankfurt verspätet oder gar nicht gestartet.

"Totale Blamage"

Die Ursache des IT-Ausfalls blieb zunächst weiter unklar. British-Airways-Chef Alex Cruz hatte am Sonntag über Twitter erklärt, dass ein Problem in der Stromversorgung den Systemausfall verursacht haben könnte. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht.

Betroffene Kunden machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Sie kritisierten am Wochenende vor allem eine schlechte Kommunikation seitens der Airline. In London-Gatwick sei kein Personal vor Ort gewesen, um Passagiere über die Situation zu informieren. Telefonanrufe seien nicht beantwortet worden. Viele Nutzer schrieben von einer "totalen Blamage".

Fluggesellschaften werden immer wieder von Computerausfällen getroffen. Bereits im September 2016 hatte es Probleme mit der IT bei British Airways gegeben. Auch damals kam es an den Flughäfen Heathrow und Gatwick zu langen Wartezeiten. Im August 2016 strich die US-Airline Delta Hunderte Flüge - ebenfalls wegen eines Stromausfalls.

Ähnliches droht bei der Lufthansa nach Aussagen eines Top-Managers nicht, da es für die zentralen Systeme in Frankfurt Ersatz gebe. Diese Backup-Computer seien nicht in der Main-Metropole angesiedelt und sprängen automatisch ein, wenn es im Hauptquartier einen Stromausfall geben sollte, hatte er vorigen Sommer nach der Delta-Panne gesagt.

Doch ganz gefeit ist die Kranich-Linie nicht: Vor wenigen Wochen gab es auch bei ihr und Air France wegen einer Panne beim Dienstleister Amadeus zeitweise Probleme.