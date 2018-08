Quiz Die besten Gourmet-Erlebnisse der Welt - testen Sie sich!

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

Was bleibt noch lange nach einem Urlaub im Gedächtnis? Sind es die alten Tempel oder ist es eher der Geruch von Koriander? Das Kunstmuseum oder die kleinen Köstlichkeiten an der Bar? Die Spontaneität der Antwort spiegelt wohl das jeweilige Interesse an Kulinarik wider: Auf Reisen sind die Pausen in Restaurants, Bars und Cafés von enormer Bedeutung.

Welche Gerichte am authentischsten sind und wo das Esserlebnis am besten ist, das haben die Tester des Reisebuchverlages Lonely Planet beraten und sind zu einer Liste aus 500 Speisen und Orten gekommen. Pintxos sind die Nummer eins unter ihnen, und Frankreich schaffte es nicht in die Top Ten - das sei verraten. Wie gut Sie sich mit den Top-Ten-Speisen auskennen, können Sie in diesem Quiz erfahren:

"Food Bucket List" nennt der Verlag sein umfangreiches Vorschlagswerk samt Lokalen und hat sie in dem Buch "Ultimate Eatlist" veröffentlicht. Köche, Food-Journalisten, -Blogger und -Autoren haben ihre Favoriten genannt. In ein Ranking gebracht wurde die Sammlung durch den australischen Fernsehkoch Adam Liaw und die in London lebende Bloggerin Leyla Kazim, ausschlaggebend waren Geschmack, kulturelle Bedeutung und Atmosphäre des Ortes.

Peking-Ente in China, Pho in Vietnam oder Moules Frites in Belgien - all das würde auch deutschen Reisenden einfallen, wenn sie an diese Länder denken. Was aber kommt den Lonely-Planet-Autoren aus aller Welt bei authentischen deutschen Speisen in den Sinn? Die Überraschung ist nicht groß: Bratwurst in Berlin ("Daddy of all hot dogs", Platz 112), Glühwein und Stollen in Dresden (115), Currywurst in Berlin (167) und Schwarzwälder Kirschtorte in Triberg (194).