Streik-Nachwehen 40 Lufthansa-Flüge fallen am Donnerstag aus

Tausende Lufthansa-Flüge sind im Laufe des aktuellen Pilotenstreiks bereits ausgefallen. Auch am heutigen Mittwoch musste Deutschlands größte Airline wieder Hunderte Verbindungen auf der Kurz- und Langstrecke annullieren. "Von den 890 gestrichenen Flügen sind rund 98.000 Passagiere betroffen", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Flieger der Töchter Eurowings und Germanwings heben wie geplant ab.

Allerdings könnte es zumindest bei der Lufthansa-Tochter Germanwings in den nächsten Tagen auch zu Streiks kommen, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Kreise der Vereinigung Cockpit (VC). Die Pilotengewerkschaft war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Am Donnerstag will die Lufthansa fast alle Flüge planmäßig bedienen. 40 Flüge müssten allerdings wegen der vorhergehenden Streiktage ausfallen, teilte die Fluggesellschaft via Twitter mit.

Der Arbeitskampf der Piloten hatte die Airline bereits in der vergangenen Woche von Mittwoch bis Samstag sowie am Dienstag größtenteils lahmgelegt. Auf der Internetseite der Lufthansa können sich Kunden über den Status ihres gebuchten Flugs zu informieren. Auch bei der kostenlosen Hotline 0800-8506070 gibt es Rat.