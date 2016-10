Samsungs Pannenhandy Lufthansa verbietet Note7 auf allen Flügen

Das Galaxy Note7 muss zu Hause bleiben. Ab sofort verbietet die Lufthansa die Mitnahme des explosionsgefährdeten Samsung-Smartphones auf allen ihrer Flüge - auch auf denen ihrer Tochterunternehmen. "Das gilt auch für das aufgegebene Gepäck und das Handgepäck", sagte eine Konzernsprecherin SPIEGEL ONLINE. Schon zuvor durfte das neue Smartphone auf Lufthansa-Flügen von und in die USA sowie für Verbindungen aus und nach Kanada und Hongkong nicht an Bord.

Am Samstag hatte bereits Air Berlin das Verbot für sämtliche Flüge ausgesprochen. Die deutschen Fluggesellschaften haben sich damit wie viele Airlines weltweit einer dringlichen Anordnung des US-Verkehrsministeriums vom Freitag angeschlossen. Minister Anthony Foxx hatte damit das Mitführen der beanstandeten Geräte unter Androhung von Bußgeldern untersagt. Das Note7 darf demnach seit Samstagnachmittag bei Flügen von oder in die USA weder im Handgepäck noch im Frachtraum mitgenommen werden.

"Uns ist bewusst, dass das Verbannen dieser Telefone bei Fluggesellschaften manchen Passagieren Unannehmlichkeiten bereitet, aber die Sicherheit aller an Bord eines Flugzeugs muss Priorität haben", erklärte Foxx. Bei einer Explosion des Smartphones bestehe ein "hohes Risiko für Personenschäden", außerdem würden Menschenleben aufs Spiel gesetzt.

Samsung bietet Austauschgeräte auf Flughäfen an

Offensichtlich, um Kunden zu helfen, die sich mit einem solchen Gerät auf Reisen befinden, hat Samsung nun begonnen, Galaxy Note7 auch auf einigen internationalen Flughäfen zurückzunehmen. Den Anfang machte das Unternehmen auf dem Flughafen von Südkoreas Hauptstadt Seoul, später gab es Anlaufstellen auf acht australischen Flughäfen, weitere seien geplant, wie "Cnet" berichtet.

Samsung selbst teilte SPIEGEL ONLINE mit, dass Kunden, die mit einem Note7-Smartphone reisen, in Deutschland Hilfe unter folgender Info-Telefonnummer erhalten: +49-6196-934 0 262. Zudem setze man "auf zahlreichen Flughäfen Personal ein, um Kunden nach Sicherung persönlicher Daten mit einem Austauschgerät auszustatten und damit den Weiterflug mit Smartphone zu ermöglichen."

In Deutschland dürfte das Galaxy Note7 kaum in Umlauf sein, da Samsung den Verkaufsstart wegen des Rückrufs im September abgesagt hatte. Der südkoreanische Elektronikkonzern hat die Produktion des Modells inzwischen komplett eingestellt, nachdem auch einige Austauschgeräte durch überhitzte Akkus in Brand geraten waren.