"Mein Schiff 1"-Taufe Der Fitness-Liner

Der Meeresgrund saust vorbei, Felsbögen, Riffabbruchkante, ein Hai in der Ferne. Den Kopf nach unten, Gewicht nach vorne verlagern - und es geht weiter in die Tiefe. Den Körper nach links werfen - und die Kurve entlang der Felswand ist geschafft. Oder, na ja, eigentlich nicht. Irgendwie löst sich das Massiv plötzlich butterweich auf, und alles ist wieder hübsch blau.

Der Crash bleibt folgenlos. Die "Mein Schiff 1" dümpelt ungerührt auf ihrer ersten Probefahrt mit Passagieren auf der Nordsee, während auf Deck 15 auf einem Fitnessgerät mit einer Virtual-Reality-Brille auf der Nase und in Bauchlage getaucht, geflogen und gegen Aliens gekämpft wird - gesteuert durch Gewichtsverlagerung. Bis der Nacken verkrampft, die Beine zittern, die Schulter schlapp macht.

SPIEGEL ONLINE Virtual Reality plus Sportgerät gleich Muskelkater

Gesund soll der VR-Sport jedenfalls sein, verspricht der Hersteller Icaros. Und körperliche Fitness ist Programm auf dem neuen Flaggschiff der Hamburger Reederei TUI Cruises, das am 11. Mai in Hamburg getauft und mit deutlich umfangreicherem Angebot als Sportschiff vermarktet wird. Die Nachfrage der Kreuzfahrer nach Ergometern, Laufbändern, Sportkursen sei eben groß, heißt es.

Und tatsächlich: Am frühen Morgen auf hoher Nordsee verteidigen Senioren grimmig ihr Revier im 25-Meter-Pool, Jogger flitzen über die 438 Meter lange grünblaue Bahn rund ums Schiff - sogar bergauf. Auf der 2400 Quadratmeter großen Spa- und Sportfläche wird gestrampelt, geschwitzt und geächzt, im Blick der Pool, das Meer, der Horizont.

Die intensive Nutzung der Sportbereiche habe sogar die Reederei überrascht, sagt ihre Chefin Wybcke Meier, auf dem Schiff sei der Weg zum Fitnessstudio eben so kurz wie nirgendwo sonst. Und flugs brachte sie noch anderes Gesundes auf das Schiff: Großstadt-Trendfood wie Bowls mit Avocado und Gojibeeren im neuen (plastik-)begrünten "Ganz schön gesund"-Bistro, Smoothies mit Ashwagandha-Pulver in der Juice-Bar oder ein veganes Fünf-Gänge-Menü mit Kürbisstrudel und Minz-Bulgur im Atlantic-Hauptrestaurant.

Nicht immer führten in den zehn Jahren TUI Cruises, die das Unternehmen dieses Jahr feiert, solche Experimente mit dem eher konventionellen Gaumen der überwiegend deutschen Gäste zum Erfolg. Das Hanami-Restaurant des Berliner Starkochs Tim Raue der anderen Neubauten zum Beispiel wich einem Fischrestaurant. Das Esszimmer am Heck serviert explizit die durch Umfragen ermittelten "Lieblingsspeisen" der Urlauber: Wiener Schnitzel, Königsberger Klopse und Rouladen. Und in der Dönerbude auf dem Pooldecke gibt es Fleisch im Brot und Currywurst.

Neue "Mein Schiff 1" Reederei TUI Cruises Bauwerft Meyer Werft Turku Flagge Malta Länge 315,7 Meter Breite 35,8 Meter Tiefgang 8 Meter BRT circa 111.500 Passagierkabinen 1447 Passagiere max. 2894 Crew-Mitglieder circa 1100 Taufe 11. Mai 2018 Quelle: TUI Cruises

"Wir können nicht immer machen, was die Gäste wollen", verteidigt General Manager Thomas Eder dennoch die Innovationslust der TUI-Cruisler, "sonst entwickeln wir uns ja nicht weiter." Manche Prioritäten bei Kreuzfahrern verändern sich aber wohl nie - auch wenn ihre Zahl in Deutschland immer größer wird. "Das Essen ist super", ist überwiegend die spontane Reaktion der Passagiere, werden sie nach ihrem Eindruck vom Schiff gefragt. Nie zu hören war dagegen: "Die Joggingstrecke ist gigantisch."

Auch die Ambitionen des künstlerischen Leiter bei TUI Cruises, Wolfram Korr, überzeugten nicht alle Kunden. Zu nischig, zu komplex sei das Angebot der beiden Theater an Bord gewesen, erzählt er in rasendem Tempo in der Schaubühne. Vor allem im großen Theater soll es nun "populärer, bunter, spektakulärer" werden, "ohne sich intellektuell reindenken zu müssen". Wie etwa mit dem neuen 30-Minuten-Musical "In 80 Tagen um die Welt - Reloaded" mit beeindruckenden Videoprojektionen. Auf der kleineren Bühne jedoch, dem Boulevardtheater, werde "etwas mehr Hingabe von den Zuschauern verlangt". Training für den Geist vielleicht.

Wessen Schiff? Welches Schiff?

Viel Trainingsstrecke legte Georgios Alevropoulos, Staff Captain und zweiter Mann auf der Brücke, zurück - allerdings eher unfreiwillig: "Dass die neue 'Mein Schiff 1' 20 Meter länger ist und ein Deck höher als die anderen Neubauten habe ich in den Beinen gemerkt", sagt der hochgewachsene 44-jährige Offizier in weißer Uniform und schaut etwas gequält über seine Steuerzentrale: Er musste nach der Übergabe von der Meyer Werft Turku die 1447 Kabinen auf dem 316 Meter langen Schiff abnehmen - 180 mehr als zuvor.

SPIEGEL ONLINE Staff Captain Georgios Alevropoulos

Trotz der Größe ist Alevropoulos mit dem neuen Schiff unter dem Joystick zufrieden. "Ich hatte gedacht, dass es mehr tanzt" - denn auch die Windangriffsfläche seit ja mit 11.900 Quadratmetern größer als zuvor. Etwas wehmütig hat er Abschied von der bisherigen "Mein Schiff 1" genommen, die innerhalb der TUI Group an Marella Cruises weitergereicht wurde. "Ein luxuriöser Bau", sagt er zu dem 1997 gebauten Schiff, da sei noch jede Schraube mit Liebe gefertigt.

Nur ihren Namen hat die jetzige "Marella Explorer" hinterlassen - was in Gesprächen durchaus zu Verwirrung führt: alte, neue, mein Schiff, dein Schiff, Mein Schiff 1 - wessen Schiff? Welches Schiff? Dazu kommt: Wenn die "Mein Schiff 2" 2019 in Betrieb geht, dann wird die jetzige "Mein Schiff 2" in "Mein Schiff Herz" umbenannt. In Zeiten der riesigen Nachfrage nach Kreuzfahrten kann man das ebenfalls betagtere Schiff nicht aus der Flotte entlassen.