Segeljachten und Motorboote des Jahres Zum Buchtenbummeln und Vorzeigen

Mehr als 450 Gäste, 43 nominierte Segeljachten und Motorboote und zehn Gewinner - zum Start der Wassersportmesse "Boot" in Düsseldorf (bis 27. Januar) wurden auf der "Flagship-Night" die besten Schiffsneuheiten für die kommende Saison gekürt.

Je fünf Preisträger wurden - in unterschiedlichen Klassen - als "European Yacht of the Year 2019" und als "European Powerboat of the Year 2019" ausgezeichnet. Und so unterschiedlich die einzelnen Fabrikate auch sind: Es eint sie der generelle Branchentrend nach immer mehr Komfort, Platzangebot und Bequemlichkeit.

Alle fünf Segeljachten und fünf Motorboote, die Trophäen in Düsseldorf erhalten haben, sehen Sie hier:

Zeigen, was man hat - das ist offenkundig ein zentrales Anliegen der Käufer von Segeljachten und Motorbooten. Und das schlägt sich beispielsweise nieder im Trend nach immer längeren Segeljachten. Der wird von den Werften gern befeuert, denn "je größer die Boote werden, desto mehr Extras ordern die Kunden", sagt Carsten Rieker, Jurymitglied für die "Jachten des Jahres" und Chefredakteur der Fachzeitschrift "Yacht".

Und logisch: Je öfter die Kunden Flachbildfernseher, Weinkühlschränke, Sitzgruppen, Wasch- und Spülmaschinen oder die Outdoor-Pantry inklusive Grill, Waschbecken und Kühlschrank an Deck bestellen, desto höher ist der Umsatz.

Außenborder im Blickpunkt

Bei den Motorbooten wiederum feiert der Außenborder eine Renaissance. Auch dabei spielt es eine Rolle, dass ein gut sichtbar am Heck angebrachter Motor sogleich signalisiert, um welches Kaliber Boot (und welchen Eigner) es sich handelt. Ein Beispiel ist die prämierte "Weekender 9" der schwedischen Werft Nimbus, deren 350-PS-Motor am Heck des 9,35 Meter langen Bootes die Blicke auf sich zieht. Der Benziner beschleunigt das Familienboot auf eine Geschwindigkeit von bis zu 44 Knoten (gut 80 km/h).

"Vor gar nicht allzu langer Zeit noch galt ein Tempo von 30 Knoten, also etwa 55 km/h, für Freizeitboote als eine Art Schallmauer auf dem Wasser", sagt Torsten Moench, Chefredakteur des Fachmagazins "Boote" und Jurymitglied bei den jetzt vergebenen Auszeichnungen. "Inzwischen erreichen moderne Motorboote oft schon 40 Knoten oder noch mehr." Das seien Geschwindigkeitsbereiche, bei denen man als Kapitän am Steuerrad "schon wissen muss, was man tut", sagt Moench.

Neue Motorboote sollen möglichst alles können

Neben der Schnelligkeit wird auch Vielseitigkeit ein immer wichtigeres Erfolgskriterium. Erkennbar ist das am Gewinnerboot in der Klasse bis 45 Fuß (13,70 Meter): der Cranchi T36 Crossover. Der Trawler-Rumpf bietet viel Platz, ebenso das voluminöse Deckshaus; dazu lässt sich das Schiff einfach manövrieren und - es ist schnell. Die beiden 300-PS-Dieselmotoren beschleunigen die kleine Villa auf dem Wasser auf 40 Knoten (knapp 75 km/h).

Bei den Segeljachten wiederum sind, neben dem stetigen Größenwachstum, zwei weitere Trends erkennbar: zum einen, dass der Boom der Fahrten-Katamarane weiter anhält, weshalb beispielsweise in diesem Jahr der Weltmarktführer Beneteau mit der so genannten Excess-Serie eine komplett neue Katamaran-Baureihe startet.

Und zum zweiten werden zunehmend Sportsegelboote für den Ein- oder Zweihandbetrieb nachgefragt. Parallel zu diesem Segment der Segeljachten wächst die Regattaszene, denn die ebenso schnellen wie stabilen Segler sollen ja artgerecht bewegt werden.