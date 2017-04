Saisonstart Die besten Mountainbike-Ziele im Frühling

Fast schon sommerliche Temperaturen, frisches Grün und der erste Veneziano: Auf den grandiosen Trails am Gardasee starten viele Mountainbiker traditionell in die Bikesaison. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, doch ein Blick auf die empfehlenswerten Alternativen in Bayern und Südtirol lohnt sich.

Gardasee: Erste Runde zur Saisoneröffnung

Keine Frage, der Gardasee steht bei Mountainbikern seit Jahren in der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Wegen der spektakulären Trails mit Seeblick, aber auch, weil einige Strecken ganzjährig zu fahren sind und die Saison mit Sicherheit spätestens an Ostern startet. Traditioneller Auftakt ist das Bike-Festival (28. April bis 1. Mai) in Riva, bei dem 150 Aussteller ihre Neuheiten der Saison präsentieren.

Bei schon oft sommerlichen Temperaturen genießt man hier etwa nach einer Runde über die alte Ponalestraße hinauf ins Ledrotal im traumhaft gelegenen Belvedere seinen eisgekühlten Veneziano, die Südtiroler Aperol-Spritz-Variante. Und freut sich auf die legendären Trails am Monte Velo sowie die Bike-Klassiker Monte Altissimo und Tremalzo. Probleme macht da höchstens die noch mangelhafte Kondition nach dem langen Winter.

Weitere Informationen: Garda Trentino Azienda per il Turismo, Tel. 0039/0464/554444, www.gardatrentino.it



Vinschgau: 80 beschilderte Trails

Seit Wochen kein Regen, dafür Sonne pur und fast schon sommerliche Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke, im Vinschgau läuft die Bikesaison bereits auf Hochtouren.

Am Sonnenberg oberhalb von Schlanders genießt die Bike-Gemeinde die flowigen Passagen und engen Kehren des erst im Frühjahr 2015 gebauten Propain Trails. Das Bergauf geht ganz bequem mit dem Bikeshuttle - oder konditionell recht anstrengend auf einer steilen Straße. Der beliebte Trail ist wie alle der mittlerweile über 80 Strecken im Vinschgau nach einem einheitlichen Leitsystem beschildert, wobei die Schwierigkeitsangaben eher knapp bemessen sind.

Deutlich zeigt sich dies am traumhaft schönen Montesole Trail von St. Martin im Kofel hinunter nach Latsch, der in der Singletrail-Skala mit dem Schwierigkeitsgrad S2 (innerhalb einer Skala bis S5) bewertet wurde - durch Erosion und die vielen Biker sind einige Passagen aber deutlich schwieriger geworden.

Weitere Informationen: Gästeinformation Vinschgau, Laubengasse 11, 39020 Glurns, Italien, Tel. 0039/0473/620480,

www.vinschgau.net

Bozen: XXL-Downhill von den Stoanerne Mandln

Unten blühen die Apfelbäume, auf den höchsten Bergspitzen halten sich die letzten Schneereste und dazwischen finden Mountainbiker ein reiches Betätigungsfeld. In Jenesien, Oberbozen und am Mendelpass locken viele versteckte Trails, die mit Seilbahnhilfe von Bozen beziehungsweise Kaltern ganz bequem zu erreichen sind.

Mit Blick über Bozen und das Etschtal führen die teils recht steilen Trails durch Weinberge, hier und da laden Buschenschänken zur Einkehr ein. Im Auf und Ab führt etwa die Panoramatour durch die abwechslungsreiche Landschaft rund um Kaltern und den Kalterer See.

Wer Lust auf noch mehr Kulisse hat, der strampelt von Jenesien hinauf zu den Stoanernen Mandln. Die runde Kuppe mit ihren Steinmännern ist ein grandioser Aussichtsgipfel und Startpunkt für einen XXL-Downhill über Almwiesen und durch traumhafte Lärchenwälder, wobei auf die Biker einige sportliche, wurzelreiche Trails warten.

Weitere Informationen: Südtirol Information, Südtiroler Str. 60, 39100 Bozen, Italien, Tel. 0039/0471/999999, www.suedtirol.info



Bayerische Voralpen: Einfahren rund um den Tegernsee

Für viele ist der Tegernsee der Auftakt einer mehrtägigen Transalp, für andere dagegen der Start für kurzweilige Mountainbike-Touren in die angrenzenden Täler. Etwa zur Schwarzentennalm oder von Kreuth in das sanft ansteigende Tal der Langen Au. Die ideale Trainingsstrecke für den Start in die Bikesaison führt an der beliebten Einkehrstation der Schwaiger Alm vorbei taleinwärts.

Stefan Herbke / SRT Abfahrt durch das Tal der Lange Au

Etwas anstrengender wird es erst ab der wunderschön gelegenen Langenaualm, andererseits setzt man hier bereits zum Endspurt an. Kurz darauf erreicht man einen Sattel und damit den höchsten Punkt der Tour. Dennoch sollte man noch etwas weiterfahren, denn die inmitten ausgedehnter Almwiesen gelegene Bayralm (1040 Meter hoch gelegen) ist nur wenige Minuten entfernt - und ab Anfang Juni bewirtschaftet. Zum Finale wartet eine kilometerlange Abfahrt, die einfach nur Spaß macht.

Und wer mit seinem Bike einmal Grenzen ausloten möchte, der wechselt unterhalb der Langenaualm auf den "BaySF Bike Trail Langenau". Der schmale, mit Wurzeln gespickte Trail führt weitgehend parallel zur Straße durch den Wald und ist eine ideale Trainingsstrecke.

Weitere Informationen: Tegernseer Tal Tourismus, Hauptstr. 2, 83684 Tegernsee, Tel. 0049/8022/92738-0, www.tegernsee.com

Altmühltal: Paradies der einsamen Trails

Bei Kipfenberg befindet sich der geografische Mittelpunkt Bayerns, und der ist von allen Ecken des Freistaates gut zu erreichen. Für Mountainbiker ist die Region ein kleines Paradies, denn hier gibt es viele einsame Trails zu entdecken. Nach dem Motto "Wo es ein Tal gibt, da gibt es auch Berge" genießen die Mountainbiker das Bergauf-Bergab im sogenannten Flachland.

Obwohl etwa in der Gegend zwischen Kipfenberg, Beilngries und Dietfurt der Höhenunterschied zwischen Altmühltal und Hochfläche lediglich 150 Meter beträgt, kommen Biker im Laufe eines Biketages auf Höhenmeterbilanzen wie in den Alpen. Und das schon ab März, während die Bikestrecken in den Bergen noch tief verschneit sind. Noch mehr Biketrails findet man gleich um die Ecke in Neumarkt.

Weitere Informationen: Altmühlbike, Johannes Hundsdorfer, Eichstätter Str. 4, 92339 Beilngries, Tel. 0151/51227461, www.altmuehlbike.de

Sport & More, 92318 Neumarkt, Tel. 09181/320770, www.neumarkt-mtb.de