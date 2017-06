MSC Cruises Neue Kreuzfahrtschiffe beherbergen Rekordzahl an Passagieren

2022 will MSC Cruises ihrem Konkurrenten einen Rekord abjagen: Die Schweizer Reederei mit Sitz in Genf wird dann den ersten Neubau seiner "World Class"-Generation in Dienst stellen. Er soll mehr Passagiere transportieren können als die momentane Rekordhalterin "Harmony of the Seas" von Royal Caribbean, obwohl er 32 Meter kürzer ist. Ein erstes Bild und erste Zahlen hat MSC gerade veröffentlicht.

Angekündigt war der Bau von vier Megaschiffen schon vor einem Jahr. Jetzt haben die Schweizer kurz vor der Taufe des neuen Flaggschiffs "Meraviglia" einen Vertrag für zwei Schiffe mit Optionen auf weitere zwei mit der Werft STX France in St. Nazaire unterschrieben.

330 Meter lang, 47 Meter breit und 200.000 BRZ groß sollen die Neubauten werden. In 2760 Kabinen würden bis zu 6850 Passagiere untergebracht, wie MSC mitteilt. Schon ab 2019 will die italienische Reederei Costa Crociere mit ihren neuen, wesentlich kleineren Schiffe (183.000 BRZ) bis zu 6600 Gäste in 2605 Kabinen transportieren.

Das Äußere der "World Class" wird unter den weißen Giganten, die die Häfen der Welt einlaufen, auffallen: Die schwungvolle Linie nennt MSC "Y"-Design - es soll einen erhöhten Anteil an Balkonkabinen bieten. Der sogenannte G-Bug sei in einem 90-Grad-Winkel vertikal angebracht und verbessere die Stabilität und die Hydrodynamik. Außerdem soll es in Panorama-Heck und eine Glaspool-Lounge geben.

Wie Costa, Aida Cruises und Royal Caribbean setzt auch MSC bei ihren Neubauten auf Flüssigerdgas (LNG), der Antrieb soll die Emission von Rußpartikeln und Schwefeloxiden reduzieren. Auflagen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO) verpflichten die Reedereien dazu, die Ausstöße von Schadstoffen bis 2020 noch stärker zu reduzieren.

Vergleich der größten Kreuzfahrtschiffe Schiff "Harmony of the Seas" "World Class"-Schiffe Reederei Royal Caribbean International MSC Cruises Schiffsregister Bahamas Malta Bau STX France, Saint Nazaire STX France Tonnage 226.963 BRZ 200.000 BRZ Länge 362 Meter 330 Meter Breite 47 Meter 47 Meter Höhe 65 Meter über der Wasserlinie Tiefgang 9,3 Meter Geschwindigkeit 22 Knoten Kabinen 2747 2760 Max. Passagierzahl 6780 6850 Crew 2300 Taufe November 2016 2022 und 2024 Quelle: Schiffsregister DNV GL, Royal Caribbean International; MSC Cruises

Am Samstag hat die Schweizer Reederei ihr neues Flaggschiff "MSC Meraviglia" in Le Havre getauft - Patin war wie bei allen ihrer Schiffe Sophia Loren. Mit 171.598 BRZ und einer Kapazität für 5714 Passagiere zählt auch die "Meraviglia" zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Ab 11. Juni wird sie zwischen Genua, Marseille, Barcelona, Neapel, Messina und dem Heimathafen Valetta kreuzen.