Sprengung des DDR-Vorzeigebaus Müritz-Hotel geht in die Luft

Ein Stück DDR-Geschichte ist verschwunden. 43 Jahre nach der Eröffnung ist das ehemalige Müritz-Hotel in Klink an der Mecklenburgischen Seenplatte gesprengt worden. 380 Kilogramm Sprengstoff haben dafür gesorgt, dass sich das ehemalige DDR-Vorzeigehotel in 20.000 Tonnen Bauschutt verwandelt hat.

Hunderte Schaulustige verfolgten den "Abriss per Dynamit" im Sicherheitsabstand. Schiffsanbieter hatten zu dem Ereignis Dutzende Müritz-Ausfahrten geplant.

Die Berliner Avila-Gruppe will an der Stelle ein neues Hotel errichten, das voraussichtlich 2020 öffnen soll. Die Sprengung ist nötig, weil das Gebäude nicht mehr saniert werden kann.

Das Hotel mit Schwimmhalle war nach Friedrichroda in Thüringen und Templin in Brandenburg eines der größten Häuser, das der DDR-Feriendienst der Einheitsgewerkschaft FDGB bewirtschaftete. Das Müritz-Hotel in Klink stand schon seit mehr als zwei Jahren leer. 2015 wurde der Betrieb eingestellt.