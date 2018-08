Ranking Nabu fordert Hafenverbot für "schmutzige Kreuzfahrtschiffe"

Wenn die "Aida Nova" Ende August wie geplant in Papenburg getauft wird, feiert die Rostocker Reederei eine Weltneuheit. Das 337 Meter lange Schiff mit Platz für etwa 6600 Passagiere ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das vollständig mit dem Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. Grund genug für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), den Täufling auf Platz eins seines diesjährigen Kreuzfahrt-Rankings zu setzen.

Aida Cruises "Aida Nova"

"Alle anderen der 76 untersuchten Schiffe, darunter auch acht von neun Schiffen, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, halten am dreckigsten aller Kraftstoffe, Schweröl, fest", teilt der Verein mit. "Ein Skandal", nennt dies der NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, "dass im Jahr 2018 immer noch Schiffe auf den Markt kommen, die auf Schweröl als Treibstoff ausgelegt sind und keine wirkungsvolle Abgastechnik einsetzen."

Auf die vordersten Plätze gelangten nur noch die Hamburger Reedereien TUI Cruises (ein Joint Venture von TUI und Royal Caribbean Cruises) und Hapag-Lloyd Cruises, da ihre diesjährigen Neubauten über Stickoxid-Katalysatoren verfügen oder auf Landstrom-Versorgung eingestellt sind. Die großen Konzerne - MSC Cruises, Celebrity Cruises und Royal Caribbean - würden in Sachen Umweltschutz kaum etwas bieten.

Der Nabu nutzt das Ranking seit Jahren, um auf die Probleme, die die Abgase der Schifffahrt bei Menschen und Natur verursachen, aufmerksam zu machen. Der Einsatz von Schweröl - nicht nur bei Kreuzfahrtschiffen - hat die Emission von gesundheits- und klimaschädlichen Emissionen von Schwefel, Rußpartikel, Stickoxiden und Kohlendioxid zur Folge. Vor allem die Einwohner von Hafenstädten werden durch die Luftschadstoffe belastet.

Die Umweltschutzorganisation nimmt auch verdeckte Messungen an Bord von Kreuzfahrtschiffen vor. Die Messmethoden hatte der Kreuzfahrtverband Clia in der Vergangenheit als nicht wissenschaftlichen Standard kritisiert und darauf verwiesen, dass die Reeder ebenfalls das Ziel verfolgten, die Emissionen ihrer Schiffe zu reduzieren.

Nabu: Branche sollte CO2-Ausstoß deutlich reduzieren

Wird LNG als Kraftstoff eingesetzt, bläst ein Schiff kaum noch Schadstoffe in die Luft. Die Kosten und die Logistik der Versorgung stellen jedoch noch hohe Ansprüche an die Reedereien. Einige haben bereits für die kommenden Jahre LNG-Schiffe bei den Werften bestellt, neben Aida sind darunter TUI Cruises, Costa Crociere, P&O und MSC. Dennoch bleibt auch bei den Erdgasschiffen ein Problem: das CO2, da auch Erdgas ein fossiler Rohstoff ist.

"Eine jüngst veröffentlichte Studie unseres Dachverbandes Transport & Environment zeigt erneut, dass LNG keinen nennenswerten Vorteil gegenüber Diesel bringt, wenn es um den Klimaschutz geht", sagt Dietmar Oeliger, Leiter Verkehrspolitik Nabu-Bundesverband. Zudem hänge der Umweltvorteil extrem davon ab, wo das Gas herkommt, sagte er mit Blick auf Gas, das in den USA mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wird. Reeder sollten sich das von ihnen gekaufte Gas zertifizieren lassen.

Mittelfristig müssten Gas aus erneuerbaren Rohstoffen oder mit Wasserstoff betriebene Schiffe das Ziel sein. "Auf langen Strecken sehe ich da aber noch keine Lösung in den nächsten Jahren", sagte Oeliger. Die Branche sollte, so die Forderung des Nabu, Antriebssysteme und Kraftstoffe entwickeln und einsetzen, die den CO 2 -Ausstoß deutlich reduzierten - sonst seien die Pariser Klimaziele nicht einzuhalten.

Die Umweltschützer fordern zudem ein härteres Vorgehen der Häfen: Ab 2020 sollten "schmutzige Kreuzfahrtschiffe" nicht mehr einfahren dürfen. Die Reeder hätten genügend Zeit gehabt, "sich zu entscheiden, ob sie wirkungsvolle Abgastechnik an Bord installieren, saubereren Kraftstoff verbrennen oder sich extern mit Landstrom versorgen lassen", sagt Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik Nabu Hamburg.

Seit 2015 dürfen Handels- und Kreuzfahrtschiffe sowie Fähren in Nord- und Ostsee nur noch mit einem Dieseltreibstoff unterwegs sein, der maximal 0,1 Prozent Schwefel enthält. Alternativ müssen die Abgase über eine Waschanlage an Bord (Scrubber) gereinigt werden. "Es mangelt nicht an Möglichkeiten, sondern am Willen der politischen Entscheider, der Kreuzfahrtbranche etwas abzufordern", sagt Siegert.